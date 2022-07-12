韓國人曝兩家台灣企業「神行銷手法」 網驚：台灣人都不知道

一位從小唸華僑學校、又曾來台唸書的韓國人在網上發文，盛讚台灣兩家企業在韓國的行銷創意，分別是電腦大廠華碩ASUS，以及新創公司時刻科技的Forest App，他們憑藉出色的行銷手法在韓國斬獲一席之地，ASUS在2022年第一季成為韓國筆電市占第一的品牌，Forest App則在2020年登上韓國付費App第2名，近期又與韓團BTS合作再掀話題。許多網友看完文章紛紛感謝原po分享，驚嘆這些連台灣人都不知道。

一名曾在台灣唸書的韓國網友在Dcard上以「我是韓國人，我覺得台灣企業真的很扯」為題發文，大讚台灣企業在韓國的行銷手段實在太厲害，害他經常被韓國主管叨唸，「台灣企業都這麼厲害了，你以前不是在台灣唸書嗎，加油一下好嗎？」不過原po發現台灣人對此反而完全不知情，這才決定發文分享。他接著列舉出兩家台灣企業的行銷方式，解釋為何韓國人會對台灣企業留下深刻印象。

第一家企業是電腦品牌華碩ASUS，原po表示，ASUS去年11月在Youtube推出一支韓國業配影片，該影片累計破200萬次觀看、7,000多則留言，成為韓國業界的傳奇廣告。影片內容設定成韓國星巴克只允許MAC用戶進場用餐，禁止名不見經傳的 ASUS 用戶進入，後來在ASUS用戶們集體抗爭的努力下，成功獲得了下午時段的進場權利，同時也在諷刺韓國人極度在意別人眼光的文化。

韓國觀眾紛紛於影片底下留言，「這是我看過最屌的廣告，業配影片怎麼會讓我深受感動啊」、「佩服 ASUS 行銷團隊，你們思想很開放，居然做出這樣的腳本，我看得很開心」、「身為 ASUS 用戶，這支影片讓我好感動，與有榮焉」、「不曉得 ASUS 花了多少錢，但我確定它賺回了20倍的本金，這支影片讓我重新看待 ASUS」，原po也笑說，「這不是ASUS的廣告喔，我是MAC用戶」。

更令原po驚嘆的事，ASUS在2022年第一季度以31.6%躍升為韓國筆電市佔率第一的品牌，對此原po指出，「因為在韓國，大家都使用三星跟 LG 的產品，連使用 MAC 的人也很少，所以我覺得這是一個奇蹟，很多韓國媒體有報導這件事！」。

此為ASUS在韓國推出的業配廣告。圖擷自 Youtube

原po指出第二家企業是台灣的Forest App，這款App不僅曾登上韓國搜尋引擎Naver的熱搜一位，還在2020年成為韓國付費榜上第2名的App，「開ig發現我追的韓星都在玩這一個心理測驗，當時真的很紅，因為韓國人口5,500萬，那一週就有800萬人玩這個心理測驗」。

原po甚至稱這個心理測驗是在韓國行銷史上最厲害的操作，導致眾多韓國企業也爭相推出類似的心理測驗，「現在韓國人這麼迷玩MBTI ，就是從這個心理測驗開始，這家也被韓國最厲害的新創媒體採訪，網路新聞更不用說，超過1000次以上的媒體報導」。近期該企業又與韓國天團 BTS 合作推出專注App，用戶可以設定一個專注時間，BTS樹只有在這段時間內能夠生長，一旦忍不住點開手機，樹就會枯萎死掉。

Foreast App在2020年登上韓國付費排行榜第2位。圖擷自 Dcard

許多網友看完文章表示相當驚訝，「沒想到ASUS在韓國也那麼紅」、「原來臺灣企業在韓國做了這些事，感謝分享」、「好有趣，聽了你的分享才知道原來有這些事！」、「台灣人我自己都不知道」、「感謝分享～以前都不知道臺灣在韓國原來還有這些事情」、「阿為什麼asus在臺灣還是只會堅若磐石」。

也有網友指出ASUS的廣告可能並非出自台灣人之手，「Forest的可能是台灣人想的，但是ASUS的廣告有99%是韓國分公司自己做的，所以你還是輸給韓國人啦」、「雖然企業是台灣的，但廣告應該一樣還是韓國的行銷部門想出來的」、「極有可能原po只是輸給了自己人」。

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