蘋果慘了！做錯這檔事…5G iPhone、iPad不能賣了
蘋果配有5G的iPhone及iPad日前傳出遭法院判決，因為產品侵犯愛立信專利（Ericsson），禁止在哥倫比亞進口與銷售。
根據《appleinsider》報導，蘋果與愛立信間正在進行的專利侵權正火熱開打中，位在哥倫比亞首都的波哥大法院042民事法庭4月宣布，蘋果使用的5G裝置侵犯了愛立信公司在哥倫比亞所獲得的NC2019/0003681專利。專門討論軟體專利資訊的部落格《FOSS Patents》也指出，這專利被認為是5G標準所需，並在2019年授與愛立信。法院判斷這項專利的有效期限至2037年的12月。
4月份發生侵權後，愛立信隨即提告，法院也在7月6日對蘋果子公司Apple Colombia S.A.S下禁售令，包含蘋果不得已將侵權的產品進行進口、廣告或銷售等方式，將侵權產品商業化。更必須與零售通路、社群媒體、媒體及其他公司等進行溝通，以確保合法。哥倫比亞法院也對海關下令禁止進口侵權的零件，
據了解，蘋果正在對該判決提出上訴，但法官Ronald Neil Orozco Gomez認為，蘋果不得從海外尋求或執行，可以阻止或限制執行初步禁令的「反訴訟禁令」，因此限制了蘋果想轉而在德克薩斯州起訴愛立信，要求其賠償「哥倫比亞禁令導致的任何罰款、費用、罰款和成本」的做法。
蘋果與愛立信在5G技術的專利糾紛已在全球多國進行，愛立信也對蘋果提起大量訴訟。
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