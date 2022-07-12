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傳Google計畫將廣告業務拆分獨立 藉此避開美國、歐盟監管機構反壟斷調查

聯合新聞網／ 楊又肇

華爾街日報報導指出，Google有可能將廣告競標與廣告發行業務拆分，成為母公司Alphabet旗下子公司，並且與Google既有業務維持平行運作，藉此避開美國政府計畫透過新法規範大型科技業者發展勢力，同時也能防止歐盟介入壟斷調查的情況。

美國司法部從2020年就開始著手調查Google廣告業務是否涉及壟斷，而Google方面則是強調持續與監管機構合作，並且澄清並未有壟斷事實。

不過，由於廣告業務目前依然是Google最主要營收來源，甚至更佔母公司Alphabet主要營收來源約80%，例如今年第一季達成的680億美元營收，約547億美元就來自廣告業務，因此更凸顯Google將廣告業務發展放在主要項目，並且藉由自身服務平台達成最大營收效益。

只是從Google本身同時身兼平台業者、廣告業者身分，難免令人認為有球員兼裁判的情況，因此Google不僅被美國司法部盯上，更被歐盟機構認定有違反市場公平競爭情況。因此傳出將拆分廣告業務，顯然Google希望避免自身面臨監管機構更嚴格的市場壟斷調查。

但從不少市場看法認為，即便Google將廣告業務拆分獨立，可能仍無法說服監管機構，因此Google仍有可能面臨反壟斷調查。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 美國 司法

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