馬斯克食言不收購了！Twitter聘僱著名律師事務所對決逼他買

相關消息指稱，Twitter已經聘僱成立於1965年、總部位於美國紐約，並且以處理兼併收購、訴訟等業務聞名的沃奇爾·立普頓律師事務所 (Wachtell, Lipton, Rosen & Katz)，預計以此控訴Elon Musk未履約收購。

沃奇爾·立普頓律師事務所過去曾協助處理醫療保險公司偉彭醫療 (Anthem)、蘇富比國際地產 (Sotheby's International Realty)，以及私人股權投資公司KKR曾經面臨法律糾紛。

而Elon Musk方面則是聘僱總部位於加州洛杉磯，並且在全球擁有23個辦事處與約800名律師團隊的昆鷹律師事務所 (Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP)，過去曾在2018年協助Elon Musk辯護當時表明希望將Tesla私有化所引起爭論。

不過，包含沃奇爾·立普頓律師事務所、昆鷹律師事務所，以及Twitter與Elon Musk團隊均未對此作任何回應。

在此之前，Elon Musk團隊已經向美國證券交易委員會遞交文件，表示將取消收購Twitter，原因認為Twitter並未提供足夠證據說明假帳號比例僅在5%以下，因此認為Twitter並未盡責提供真實資料，而Twitter方面則認為Elon Musk並未履行收購義務，表明將為此提告。

以目前來看，Elon Musk最起碼必須因為未履行收購義務，必須向Twitter賠償10億美元彌補股價波動虧損，後續可能還要看雙方訴訟結果，是否會讓Elon Musk面臨更多賠償問題，或是安然脫身。

另一方面，市場看法認為Elon Musk反悔取消收購Twitter，其中因素與Twitter後來股價走低有關，或許認賠10億美元情況下，總比花費更高金額收購更好。而部分看法則認為，Elon Musk有可能透過法律訴訟方式，將與Twitter重新協調收購金額，藉此以更「合理」價格進行收購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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