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福斯成立名為PowerCo的新公司 將自行投入生產電動車電池

聯合新聞網／ 楊又肇

為了強化自身電動車發展佈局，同時也因應目前因為疫情、烏俄戰爭因素，使得關鍵零件供應大受影響，福斯集團 (Volkswagen AG)宣布成立名為PowerCo的公司，將投入電池市場發展，除了將生產車用電池產品，更計畫延伸至儲電系統應用電池設計。

PowerCo選在德國北部鄰近漢諾威的薩爾茨吉特 (Salzgitter)建造第一座電池工廠，接下來更計畫在西班牙第三大城市，同時有歐洲「陽光之城」稱號的瓦倫西亞建造第二座工廠，未來也計畫在歐洲建造第三座工廠，並且計畫在北美地區建造更多電池工廠，更強調所有位於歐洲境內的電池工廠都將以100%再生能源運作。

位於薩爾茨吉特的第一座電池工廠計畫將在2025年開始投入生產，並且計畫每年可達40 GWh電池產能，約可對應50萬輛電動車使用。若未來規劃中的六座電池工廠全數在2030年投入生產的話，預期每年電池產能將可達240 GWh電量規模，足以提供600萬輛電動車使用。

另外，福斯集團預期PowerCo第一座電池工廠約可增加5000個全新工作機會，另外更預期後續建立更多電池工廠時，將能在歐洲地區增加約2萬個工作機會。

至於PowerCo將由原本福斯集團負責電池芯與系統相關業務的負責人Frank Blome擔任執行長，並且由原本福斯集團電池芯生產業務營運長Sebastian Wolf等人加入管理團隊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

福斯 疫情

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