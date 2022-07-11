Sony招募軟體工程師 有望擴充PlayStation Plus經典遊戲內容？

從Sony近期透過LinkedIn對外招募職缺顯示，除了將招募軟體開發工程師修復PlayStation 5、PlayStation 4的遊戲資料庫漏洞，同時也將增加新功能與新版模擬器。

依照LinkedIn頁面公布職缺描述，此項招募軟體開發工程師的工作將在美國以遠距形式進行，同時本身至少具備10年以上的C/C++程式語言編寫經驗，並且熟知跨平台主機、PC遊戲設計，以及線上團隊溝通與自行處理IT問題的能力，另外也最好能用有3A等級遊戲製作經驗等。

而主要負責業務將包含修復PlayStation 5、PlayStation 4的遊戲資料庫漏洞，並且增加新功能，以及新版模擬器設計。因此也讓不少看法推測Sony接下來可能計畫在PlayStation Plus訂閱服務增加更多經典遊戲內容。

在近期更新的PlayStation Plus訂閱服務，Sony透過訂閱方案差異提供不同使用體驗，其中包含可對應遊玩內容差異，例如在PlayStation Plus Extra訂閱方案新增多達400款廣受歡迎的PlayStation 4和PlayStation 5遊戲，而在PlayStation Plus Premium訂閱方案加入可透過雲端串流遊玩PlayStation 3遊戲，以及可遊玩初代PlayStation、PlayStation 2及PlayStation Portable的經典遊戲等選項。

或許在接下來的更新中，Sony將會持續擴大PlayStation Plus收錄經典遊戲陣容，並且讓玩家可以透過模擬方式達到相容遊玩效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦