OnePlus旗下Nord品牌日後可能拆分獨立 將有完整產品規劃
相關消息指稱，併入OPPO的OnePlus (一加)可能計畫使其定位入門品牌Nord拆分獨立，藉此凸顯OnePlus品牌鎖定頂級旗艦產品定位。
Nord品牌是OnePlus在2020年推出，起初定位在中高階產品，藉此擴大產品線發展策略，同時也能藉由產品定位差異化，吸引更多消費者支持。
不過，The Mobile Indian網站引述消息來源指稱，未來Nord品牌可能會以獨立形式運作，除了將以獨立品牌持續發展，同時也會有自有營運團隊與銷售通路等資源，並且將以淺藍色作為品牌識別。
除了手機產品，相關消息更指出未來Nord品牌也將推出自有電視、穿戴裝置、行動電源等配件，另外也預期推出自有物聯網裝置產品，整體形式可能會類似從小米拆分的Redmi或POCO品牌，因此未來也可能推出親民價格的旗艦手機產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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