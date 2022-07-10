一周數位爆報／臉書輸入「蘿莉」會被警告？「@」這樣念才高級、蘋果iPhone二手價大跳水

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

期待度：★★★★★ 小編評語：可以用手錶量體溫的話，真的很方便！

蘋果公司新款智慧表Apple Watch Series 8傳將能判斷配戴的用戶是否發燒了。圖為Apple Watch Series 7。歐新社

驚訝度：★★★★★ 小編評語：該不會連一般筆電都可以砍頭用吧（？小朋友不要隨便試自己的機子喔！

一名網友在拍賣網站買了「砍頭版」MacBook Pro來測試是否真的能用。（翻攝自什麼值得買論壇）

莫名其妙度：★★★★★ 小編評語：臉書最近限制很多…搜尋「蘿莉」錯了嗎！

圖／《小林家的龍女僕》

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可愛度：★★★★★ 小編評語：每次都有免費貼圖源源不絕，真幸福！

LINE 貼圖首頁 圖／截自Line Store

實用度：★★★★☆ 小編評語：有沒有聽到，IKEA就要念IKEA，@當然也要念@囉（這樣等於有講嗎？）。

工作上經常會有書信往來，「＠」是大家在使用Email時會使用到的符號，但你知道它的正確唸法嗎？ 示意圖／ingimage

期待度：★★★★☆ 小編評語：希望可以把頭戴裝置的價值再壓低一點會更親民…。

根據Meta新規，新舊用戶只要創立Meta帳戶和Meta Horizon的社交檔案，就能使用頭戴式VR設備，不再強制要求登入臉書帳號。路透

傷心度：★★★★☆ 小編評語：我的iPhone又掉價了真難過…，iPhone 14系列還不快推出啊！

蘋果官網推出舊換新「Trade In換購方案」，34樣產品的換購價皆降價，以Mac系列降價最多。（翻攝自蘋果官網）

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