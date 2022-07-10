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一周數位爆報／臉書輸入「蘿莉」會被警告？「@」這樣念才高級、蘋果iPhone二手價大跳水

聯合新聞網／ 綜合報導
一周數位爆報7/4~7/10。（製表／聯合新聞網）
一周數位爆報7/4~7/10。（製表／聯合新聞網）

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除了指稱蘋果將擴大佈局Apple Silicon處理器發展，彭博新聞記者Mark Gurman更指出接下來將推出的Apple Watch Series 8將配置體溫感測元件，藉此識別使用者體溫是否異常上升，藉此判斷有無發燒。另一方面，蘋果內部原本計畫在新款AirPods Pro搭載體溫感測元件與心率量測功能，但最終因故取消此類設計。 （繼續閱讀…）

期待度：★★★★★

小編評語：可以用手錶量體溫的話，真的很方便！

蘋果公司新款智慧表Apple Watch Series 8傳將能判斷配戴的用戶是否發燒了。圖為Apple Watch Series 7。歐新社
蘋果公司新款智慧表Apple Watch Series 8傳將能判斷配戴的用戶是否發燒了。圖為Apple Watch Series 7。歐新社


蘋果MacBook螢幕壞掉還想繼續用該怎麼辦？一名網友直接把MacBook「斷頭」變為「類Mac mini」，接上一般螢幕竟然還能復活使用，直接省下維修費用，讓網友驚訝「這樣也能用」，直呼也想搞一台。 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：該不會連一般筆電都可以砍頭用吧（？小朋友不要隨便試自己的機子喔！

一名網友在拍賣網站買了「砍頭版」MacBook Pro來測試是否真的能用。（翻攝自什麼值得買論壇）
一名網友在拍賣網站買了「砍頭版」MacBook Pro來測試是否真的能用。（翻攝自什麼值得買論壇


「蘿莉」一詞在 ACG 圈時常出現，近期 Facebook 針對此一單字的英文「loli」祭出搜尋防範措施，只要用戶輸入便會出現警告。 （繼續閱讀…）

莫名其妙度：★★★★★

小編評語：臉書最近限制很多…搜尋「蘿莉」錯了嗎！

圖／《小林家的龍女僕》
圖／《小林家的龍女僕》


LINE貼圖不定期推出期間限定的免費貼圖，只要完成任務即可獲得。以下整理出7月份許多在貼圖商店搜尋不到的「隱藏版貼圖」，每個都十分可愛，但可別忘了，這些貼圖有下載與使用期限喔！

（繼續閱讀…）

可愛度：★★★★★

小編評語：每次都有免費貼圖源源不絕，真幸福！

LINE 貼圖首頁 圖／截自Line Store
LINE 貼圖首頁 圖／截自Line Store


工作上經常會有書信往來，「＠」是大家在使用Email時會用到的符號，但你知道它的正確唸法嗎？一名網友抱怨「到底是誰把＠念成小老鼠？」，表示聽到「小老鼠」這三個字讓他氣到抓狂，不少網友直言「小老鼠很可愛啊，我可以接受」、「小老鼠很好啊！不然中文要唸啥」。 （繼續閱讀…）

實用度：★★★★☆

小編評語：有沒有聽到，IKEA就要念IKEA，@當然也要念@囉（這樣等於有講嗎？）。

工作上經常會有書信往來，「＠」是大家在使用Email時會使用到的符號，但你知道它的正確唸法嗎？ 示意圖／ingimage
工作上經常會有書信往來，「＠」是大家在使用Email時會使用到的符號，但你知道它的正確唸法嗎？ 示意圖／ingimage


臉書母公司Meta宣布調整虛擬頭戴裝置使用者的登入要求，試圖提供更多管道幫助外界加入元宇宙這個宏大願景。 （繼續閱讀…）

期待度：★★★★☆

小編評語：希望可以把頭戴裝置的價值再壓低一點會更親民…。

根據Meta新規，新舊用戶只要創立Meta帳戶和Meta Horizon的社交檔案，就能使用頭戴式VR設備，不再強制要求登入臉書帳號。路透
根據Meta新規，新舊用戶只要創立Meta帳戶和Meta Horizon的社交檔案，就能使用頭戴式VR設備，不再強制要求登入臉書帳號。路透


令果粉期待的iPhone 14系列有望在今（2022）年9月登場，而蘋果（Apple）官網5月推出舊換新「Trade In換購方案」後，第4次又再次調整換購產品之價格，34樣蘋果產品價格皆調降，《聯合新聞網》整理出與5月的降價幅度從300元到1萬3300元，落差極大，Mac系列調降最多，iPhone也有2款手機大跳水。 （繼續閱讀…）

傷心度：★★★★☆

小編評語：我的iPhone又掉價了真難過…，iPhone 14系列還不快推出啊！

蘋果官網推出舊換新「Trade In換購方案」，34樣產品的換購價皆降價，以Mac系列降價最多。（翻攝自蘋果官網）
蘋果官網推出舊換新「Trade In換購方案」，34樣產品的換購價皆降價，以Mac系列降價最多。（翻攝自蘋果官網）

發燒

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