一周數位爆報／臉書輸入「蘿莉」會被警告？「@」這樣念才高級、蘋果iPhone二手價大跳水

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除了指稱蘋果將擴大佈局Apple Silicon處理器發展，彭博新聞記者Mark Gurman更指出接下來將推出的Apple Watch Series 8將配置體溫感測元件，藉此識別使用者體溫是否異常上升，藉此判斷有無發燒。另一方面，蘋果內部原本計畫在新款AirPods Pro搭載體溫感測元件與心率量測功能，但最終因故取消此類設計。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★★
小編評語：可以用手錶量體溫的話，真的很方便！
蘋果MacBook螢幕壞掉還想繼續用該怎麼辦？一名網友直接把MacBook「斷頭」變為「類Mac mini」，接上一般螢幕竟然還能復活使用，直接省下維修費用，讓網友驚訝「這樣也能用」，直呼也想搞一台。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：該不會連一般筆電都可以砍頭用吧（？小朋友不要隨便試自己的機子喔！
「蘿莉」一詞在 ACG 圈時常出現，近期 Facebook 針對此一單字的英文「loli」祭出搜尋防範措施，只要用戶輸入便會出現警告。 （繼續閱讀…）
莫名其妙度：★★★★★
小編評語：臉書最近限制很多…搜尋「蘿莉」錯了嗎！
LINE貼圖不定期推出期間限定的免費貼圖，只要完成任務即可獲得。以下整理出7月份許多在貼圖商店搜尋不到的「隱藏版貼圖」，每個都十分可愛，但可別忘了，這些貼圖有下載與使用期限喔！
（繼續閱讀…）
可愛度：★★★★★
小編評語：每次都有免費貼圖源源不絕，真幸福！
工作上經常會有書信往來，「＠」是大家在使用Email時會用到的符號，但你知道它的正確唸法嗎？一名網友抱怨「到底是誰把＠念成小老鼠？」，表示聽到「小老鼠」這三個字讓他氣到抓狂，不少網友直言「小老鼠很可愛啊，我可以接受」、「小老鼠很好啊！不然中文要唸啥」。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★☆
小編評語：有沒有聽到，IKEA就要念IKEA，@當然也要念@囉（這樣等於有講嗎？）。
臉書母公司Meta宣布調整虛擬頭戴裝置使用者的登入要求，試圖提供更多管道幫助外界加入元宇宙這個宏大願景。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：希望可以把頭戴裝置的價值再壓低一點會更親民…。
令果粉期待的iPhone 14系列有望在今（2022）年9月登場，而蘋果（Apple）官網5月推出舊換新「Trade In換購方案」後，第4次又再次調整換購產品之價格，34樣蘋果產品價格皆調降，《聯合新聞網》整理出與5月的降價幅度從300元到1萬3300元，落差極大，Mac系列調降最多，iPhone也有2款手機大跳水。 （繼續閱讀…）
傷心度：★★★★☆
小編評語：我的iPhone又掉價了真難過…，iPhone 14系列還不快推出啊！
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在近期持續質疑Twitter假帳號問題比想像中嚴重之後，Elon Musk稍早已經正式向Twitter聲明將終止收購。
日本人氣少年漫畫《遊戲王》作者高橋和希（本名為高橋一雅）今（7）日被日本警方證實死訊，消息一出震驚亞洲粉絲，一名台灣網友不捨憾事發生，PO照悼念童年更分享自己到埃及「圓夢」的心情。
《遊戲王》漫
去年宣布將使新生產的市售汽車、貨卡、公車都必須安裝AEB煞車、ELKS車道維持、駕駛疲勞警示，以及ISA自動速限等輔助系統之後，目前相關法令已經在歐盟地區正式生效。
日前獲得美國聯邦通訊委員會 (FCC)批准Starlink衛星連網服務可在移動情況下使用後，SpaceX稍早宣布旗下Starlink將推出全新衛星連網服務「Starlink Maritime」，讓更多在海上行駛船隻可以藉由衛星連網服務存取各類網路服務，同時最高下載速度可達350Mbps。
雖然Twitter一再強調其服務平台上的假帳號佔比僅在5%以下，但顯然仍難以說服Elon Musk，因此也讓Twitter收購案進度幾乎呈現停滯，甚至傳出Elon Musk可能終止收購Twitter。
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