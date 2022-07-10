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目前在歐盟新生產車輛都必須配置駕駛疲勞警示、自動速限等輔助系統

聯合新聞網／ 楊又肇

去年宣布將使新生產的市售汽車、貨卡、公車都必須安裝AEB煞車、ELKS車道維持、駕駛疲勞警示，以及ISA自動速限等輔助系統之後，目前相關法令已經在歐盟地區正式生效

依照先前說明，歐盟將要求所有車廠必須在2024年之後銷售車款都必須配置相關安全配備，因此預期也將讓在歐盟市場銷售車款價格增加。

而依照ETSC歐洲運輸安全委員會表示，此項規定主要規範市售汽車、貨卡、公車，並未包含以不同方式操作的摩托車。其中，在ISA智慧速限輔助系統運作部分將透過攝影機、GPS定位等方式輔助，一旦判斷車速超過當前路段速限，將會先透過儀表板亮起警示燈號，並且透過警示聲提醒駕駛，而系統也會在後續介入引擎輸出，並且將車速降至規定速限。

歐盟預期此項新規定將能降低車輛發生道路事故比例，同時也能進一步降低違法超速行為，甚至可藉由ISA智慧速限輔助系統減少30%交通意外發生比例，以及20%人員傷亡比例。

不過，部分市場看法認為加裝這些安全配備將使車輛生產成本增加，將會透過車價轉嫁至消費者身上，可能會衝擊日後車輛銷售表現。而對於車輛輔助系統實際可改善交通問題的情況，不少人也持保留看法，原因在於車輛警示系統可能仍然無法解決不良操駕問題，最後這些系統有可能只是淪為應付例行檢查的設計。

目前包含雪鐵龍、飛雅特、福特、本田、Jaguar、Jeep、Land Rover、Mercedes、Opel、Peugeot、雷諾、Volvo等車廠都已經推出支援ISA自動速限等輔助系統的車款，但這些車款可能僅會在歐洲市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 公車

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