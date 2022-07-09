440億美元交易成空 Elon Musk宣布將終止收購Twitter

在近期持續質疑Twitter假帳號問題比想像中嚴重之後，Elon Musk稍早已經正式向Twitter聲明將終止收購。

依照Elon Musk的法律顧問團隊向Twitter寄出信件內容，認為Twitter在此筆交易違反多項協議要求，其中包含對於假帳號比例的虛假及誤導性陳述，強調Twitter並未誠實地公布假帳號真正比例。

在此之前，Elon Musk始終認為Twitter假帳號比例並非僅在5%以下，而假帳號問題將嚴重影響Twitter服務運作，不利於Elon Musk希望藉由Twitter打造更好線上發言平台，同時對於Twitter廣告業者也會有不利局面。

而此次宣布將終止收購Twitter，將導致Elon Musk必須支付10億美元違約金，接下來更將面臨Twitter董事會提告。此外，Twitter呼籲員工避免在近期內透過Twitter、Slack等服務平台分享或討論此事，同時也說明目前能對外公布資訊有限。

至於在Elon Musk宣布將終止收購Twitter消息後，Tesla股價隨即上漲14.51%，甚至持續走高，至於Twitter股價則是下滑9%。

市場看法認為，Twitter假帳號問題可能只是Elon Musk放棄收購的表面原因，實際因素可能與Twitter後來股價驟跌，使得Elon Musk團隊認為以440億美元價格收購顯得吃虧，因此有可能設法以更低收購價格進行談判。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦