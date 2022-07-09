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SpaceX將衛星連網服務推廣至船隻 最高下載速度可達350Mbps

聯合新聞網／ 楊又肇

日前獲得美國聯邦通訊委員會 (FCC)批准Starlink衛星連網服務可在移動情況下使用後，SpaceX稍早宣布旗下Starlink將推出全新衛星連網服務「Starlink Maritime」，讓更多在海上行駛船隻可以藉由衛星連網服務存取各類網路服務，同時最高下載速度可達350Mbps。

依照SpaceX說明，「Starlink Maritime」服務將可對應商用郵輪遊艇、遠洋漁船，或是在海上作業的石油鑽井平台連網使用需求，同時能以更快下載速度提供便捷的網路應用服務，不再像過往透過傳統衛星連接方式僅能以有限頻寬傳遞數據，甚至可以讓使用者在遠洋地帶連接線上社群服務。

同時，SpaceX更強調「Starlink Maritime」服務對應的連接設備僅需佔用些微甲板空間，甚至可以對應極度寒冷、陽光曝曬，或是暴風雨等極端氣候變化，另外在傳輸過程也採點對點加密，藉此確保連接時的隱私安全。

不過，由於與地面上的使用環境不同，因此「Starlink Maritime」服務所使用設備售價就要1萬美元，約新台幣30萬元左右，同時服務月費將以每月5000美元計價，但如果是用於商業郵輪等情況的話，或許將會變成便利的上網服務。

而相較有特殊使用需求的海上連網應用服務，此項服務也能以相對便利且更快速的方式提供上網資源，相較傳統遠洋漁船必須仰賴租賃、採購昂貴衛星定位通訊設備，明顯會「划算」許多。

除了針對船隻連網定位使用需求提供服務，SpaceX日前也已經針對飛機航班連網需求與多家航空業者合作

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SpaceX 郵輪 遊艇

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美國聯邦通訊委員會批准Starlink衛星連網服務可在移動情況下使用

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