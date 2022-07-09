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Twitter強調每天刪除超過100萬則虛假內容，但似乎仍無法說服Elon Musk繼續收購

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然Twitter一再強調其服務平台上的假帳號佔比僅在5%以下，但顯然仍難以說服Elon Musk，因此也讓Twitter收購案進度幾乎呈現停滯，甚至傳出Elon Musk可能終止收購Twitter。

Twitter在後續回應強調有意與Elon Musk完成收購交易，同時也說明將繼續與Elon Musk分享內部數據，以利進行相關評估作業。此外，Twitter更強調每天移除超過100萬則假帳號產生內容，同時每周鎖定數百萬個疑似散佈垃圾訊息的帳號，藉此降低Twitter假帳號影響幅度。

依照Twitter在稍早舉辦電話會議上說明，假帳號佔比始終控制在5%以下，同時更強調此數字從2013年以來一直沒有改變，同時也說明本身會透過審核機制過濾，並且持續向股東報告假帳號佔比數據。

同時，Twitter也強調會依照既定規劃推進收購交易進度，但是對於是否將涉及個人隱私數據交給Elon Musk團隊，Twitter並未對此作回應，僅表示會恪守用戶隱私保護原則。

而Elon Musk方面則可能因為無法確認Twitter提供數據真實度，因此有可能放棄收購Twitter。

不過，若Elon Musk放棄收購Twitter並非因為公司基本業務運作問題，Twitter仍可要求完成收購義務，或是必須支付10億美元「分手費」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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