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在開放世界體驗海盜生活 Ubisoft確定在11/8推出《怒海戰記》

聯合新聞網／ 楊又肇

Ubisoft正式宣布《怒海戰記》將於今年11月8日正式推出，預計在PlayStation 5、Xbox Series X|S、Windows PC (透過Epic Games Store與Ubisoft Store銷售)平台推出，並且支援跨平台遊玩與跨平台進度同步，甚至也能透過PC平台訂閱Ubisoft+服務遊玩。

《怒海戰記》由Ubisoft新加坡工作室與其他Ubisoft工作室合作開發，將讓玩家可在開放世界體驗以海盜為主題的多人遊戲，並且從流亡之徒崛起成為海盜霸主。

以海盜傳說故事為靈感，《怒海戰記》將帶玩家體驗真實的海盜生活。無論是接下合約工作、收集資源、航行在重要貿易路線上，乃至於攻擊富得流油的商船，每個決定都將影響玩家的旅程，並會帶來不同程度的風險與回報。

而隨著玩家的名聲增長，他們將能打造和自訂自己的海軍艦隊，以及在遊戲過程中解鎖各種新物品。

遊戲背景故事建立在歷史上最危險的時期之一，並且被視為第二個海盜黃金時代的「17世紀末」，為混亂且無情的時代奠下了基礎，海盜、鬥爭派系、強大組織與帝國都在印度洋這個危機四伏的樂園中爭奪權力。

除了可讓玩家在開放世界建立海盜帝國，更可透過PVP形式進行對抗，未來也會持續透過追加內容加入更多遊玩內容。

遊戲內容將推出標準版和高級版兩種版本，高級版將包含「血骨謠曲收藏」，內含給船長和船隻使用的一系列外觀項目，還有額外的數位內容，包括兩項額外任務、數位藝術圖集與原聲帶，以及「走私者通行證」代幣。

此外，預購《怒海戰記》的玩家將可獲得內含「惡名服裝」和「加冕煙火」的「汪洋之主組合包」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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