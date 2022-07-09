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E3 2023實體展會回歸！2023年6月攜手PAX遊戲展會主辦單位舉辦

聯合新聞網／ 楊又肇

日前證實將在2023年恢復以實體形式舉辦E3展會活動後，主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)稍早宣布將在2023年的6月第二個星期，再次將E3展會活動帶回洛杉磯會議中心。

而依照美國娛樂軟體協會公告內容，將與策劃舉辦PAX遊戲展會活動的主辦單位ReedPop合作，藉此讓E3展會活動於2023年恢復實體形式舉辦。

除了將以實體形式舉辦活動，美國娛樂軟體協會也說明將同步舉辦各類線上活動，透過虛實整合方式讓E3 2023能以更豐富內容呈現，並且吸引更多關注。

不過，明年是否能順利恢復以實體形式舉辦活動，自然也還是要看疫情在之後是否還會有進一步影響，但從美國境內目前越來越多展會活動陸續恢復以實體形式舉辦，或許E3 2023再次以實體形式呈現為主，已經是必然發展局面。

但是從Sony、EA等業者近兩年來都是透過自行舉辦活動與玩家溝通，並且能以更具彈性方式宣傳遊戲內容，無須特別與E3展期配合，未來在E3 2023恢復以實體形式舉辦，是否能順利吸引這些大型業者參展，似乎還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

E3電玩展

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