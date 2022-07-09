Nespresso Vertuo Next咖啡機動手玩 單鍵智慧快煮濃焠風味咖啡

Nespresso日前在台灣市場推出全新Vertuo系列咖啡機，筆者也實際體驗其中的Vertuo Next款式，搭配新款咖啡膠囊系列，感受藉由Nespresso旗下技術萃取的咖啡濃焠風味。

[caption id="attachment_164651" align="aligncenter" width="1200"] ▲Nespresso Vertuo Next咖啡機[/caption]

Vertuo系列咖啡機主要鎖定多數台灣消費者偏好美式咖啡，同時也有許多搭配牛奶飲用習慣，因此在本身系列咖啡機便利使用基礎上，加入更大杯容量，以及針對搭配牛奶飲用的全新咖啡膠囊。

其中，咖啡機在萃取過程中，會藉由Centrifusion高速離心力萃取技術，以每分鐘最高可達4000轉的轉速，產生更濃厚的咖啡油沫，除了能進一步確保咖啡飲用溫度，更可保留足夠的咖啡濃厚香味。

▲頂部僅有單一按鍵，讓操作變得更簡單

▲背後注水杯

▲內側結構，可透過每分鐘最高可達4000轉的轉速，產生更濃厚的咖啡油沫

▲放上咖啡膠囊

▲杯架可依照容量大小調整三段放置高度

而在咖啡膠囊上的特殊條碼，更可讓咖啡機自動識別對應水溫、水量、萃取轉速與咖啡預浸時間，使用者實際操作僅需加水、放入咖啡膠囊，並且按下咖啡機上按鍵，接著等待1-2分鐘即可依照個人選擇獲得一杯濃縮咖啡，或是美式咖啡。

▲透過咖啡膠囊周圍的特殊條碼，讓咖啡機自動識別對應水溫、水量、萃取轉速與咖啡預浸時間

▲配合Vertuo系列咖啡機推出的咖啡膠囊總計有32款

▲透過預設數值產生濃厚的咖啡油沫

配合Vertuo系列咖啡機推出的咖啡膠囊總計有32款，其中包含台灣消費者較長飲用的美式咖啡，以及可搭配牛奶飲用的咖啡選項，分別涵蓋清新花果、圓潤平衡到濃烈辛香等風味，其中也包含使用糖漬蘋果香調的哥倫比亞、帶有花香調的衣索比亞，或是產自哥斯大黎加等地的咖啡豆，讓消費者能有更多選擇。

此次在台推出的Vertuo系列咖啡機經過7年時間研發，並且鎖定廣大咖啡愛好者飲用偏好，區分經典款、輕奢款與尊爵款三種設計，並且提供迷霧黑、櫻桃紅、質感灰，以及玫瑰金、奢華銀五種顏色，建議售價則從新台幣7900元起跳，而對應使用咖啡膠囊則從新台幣20元起跳。

▲Vertuo系列咖啡機

針對此次推出的Vertuo系列咖啡機，Nespresso更以環保回收紙材與簡化設計製作原廠盒裝，同時也強調在咖啡膠囊採用更高比例回收材質，並且讓回收作業效率提升，藉此降低對環境影響。

▲原廠盒裝

▲採大量可回收材質打造

▲盒裝提把與紙材均以回收材質製作

▲內部取消以塑膠材質包覆

▲咖啡膠囊本身也採可回收設計

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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