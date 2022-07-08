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台灣之星大斷訊！全台都傳災情 官方緊急回應了
台灣之星再度斷訊！PTT網友表示，今日上午10到11時左右完全沒有訊號，不少用戶也回報災情，包括高雄、台中、新北、台北、台南都傳出災情。台灣之星則緊急回應，網路工程師正在緊急確認中，請用戶稍晚重新開機試試看。
有身在台中的網友在PTT發文詢問「台灣之星又掛了？」他表示，今日10到11時左右一度完全沒有訊號，現在也只剩下3G，崩潰表示「只有台中嗎？還是全台悲劇？求各地災情」。
其他網友紛紛回報災情，留言「高雄，我剛也是突然沒有服務」、「新北」、「新店也掛了」、「文山區沒信號」、「永和」、「新莊掛了」、「竹南也掛了」、「台中+1」、「台北信義沒訊號」、「3G後大概有五分鐘沒有服務」、「台北中正區掛」、「高雄三民掛了」。
不少網友也至台灣之星臉書粉專開罵，台灣之星則回應，「不好意思造成各位使用上的不便，網路工程師正在緊急確認中，請稍晚幫忙將手機重新開機試試」。
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