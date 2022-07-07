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《遊戲王》有多紅？「青眼白龍卡」競價飆到3.8億 台男帶決鬥盤到埃及圓夢

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣粉絲在卡牌交易社團發文悼念《遊戲王》作者高橋和希，並PO照分享自己帶著決鬥盤到埃及圓夢。 圖擷自遊戲王卡自由交易區
台灣粉絲在卡牌交易社團發文悼念《遊戲王》作者高橋和希，並PO照分享自己帶著決鬥盤到埃及圓夢。 圖擷自遊戲王卡自由交易區

日本人氣少年漫畫《遊戲王》作者高橋和希（本名為高橋一雅）今（7）日被日本警方證實死訊，消息一出震驚亞洲粉絲，一名台灣網友不捨憾事發生，PO照悼念童年更分享自己到埃及「圓夢」的心情。

《遊戲王》漫畫風靡全球，故事以埃及為背景，講述個性謙讓、擅長玩遊戲的日本高中生武藤遊戲與古埃及法老王的靈魂相遇，展開一場在卡牌遊戲中不斷戰鬥，相互陪伴成長的故事。

一場去年6月舉行的司法拍賣會就足以證明《遊戲王》在粉絲心中的地位。當時，中國安徽滁州市司法拍賣競標遊戲卡牌「青眼白龍白金卡」，竟上演競價失控場面，起價僅80元人民幣（約新台幣355元），經2000多輪競買後，價格暴漲100萬倍，法院宣告中止前已突破8700萬元人民幣（約新台幣3億8000萬元）。

青眼白龍金卡是日本知名漫畫「遊戲王」裡面的道具，在全球限量發售僅500張，且用黃金打造，因此在動漫圈內有很高的收藏價值。該場競價飆出歷史天花板，也奠定了《遊戲王》漫畫在粉絲心中崇高的地位。

然而，高橋和希猝逝消息傳回台灣後，令粉絲錯愕悲痛。有台灣粉絲就在卡牌交易社團PO文悼念，「因為這個作品，讓我長大帶著決鬥盤去了埃及，R.I.P，我的童年」，他還貼出在金字塔前留影紀念的照片，讓粉絲看了更是鼻酸。

台灣粉絲在卡牌交易社團發文悼念《遊戲王》作者高橋和希，並PO照分享自己帶著決鬥盤到埃及圓夢。 圖擷自遊戲王卡自由交易區
台灣粉絲在卡牌交易社團發文悼念《遊戲王》作者高橋和希，並PO照分享自己帶著決鬥盤到埃及圓夢。 圖擷自遊戲王卡自由交易區
台灣粉絲在卡牌交易社團發文悼念《遊戲王》作者高橋和希，並PO照分享自己帶著決鬥盤到埃及圓夢。 圖擷自遊戲王卡自由交易區
台灣粉絲在卡牌交易社團發文悼念《遊戲王》作者高橋和希，並PO照分享自己帶著決鬥盤到埃及圓夢。 圖擷自遊戲王卡自由交易區

日本 漫畫 埃及

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