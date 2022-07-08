AWS成立量子網路中心 致力解決量子運算在基礎科學和工程方面的挑戰
2019年宣布推出量子運算服務Braket，並且在今年4月擴充服務硬體規格，加入全新量子處理單元Lucy之後，AWS近期更宣布成立量子網路中心 (Amazon Center for Quantum Networking,CQN)，藉此致力解決量子運算在基礎科學和工程方面的挑戰，並且為量子網路開發新硬體、軟體及應用。
量子運算未來很可能會為科學技術帶來顛覆性的變革，因此諸多政府機構及科技公司在過去十多年來，均投入大量資金研究、開發量子電腦。而目前量子電腦發展已有大幅成長，從原本只有少數研究機構能使用的精密實驗系統，變成可透過Amazon Braket等雲端服務取得的運算資源，讓世界各地的研究人員、開發人員，甚至是量子運算愛好者使用。
雖然目前量子運算仍為各界研究人員積極投入的重要領域，但量子運算只是量子技術發展其中一環。
為了釋放量子設備的全部潛力，需要將量子設備連接成一個量子網路，如同透過網路連接而成的設備。量子網路與量子電腦有相同發展潛力，其中一個應用是保護全球通訊的量子密鑰傳輸 (Quantum Key Distribution)，可實現傳統加密技術無法達到的隱私和安全標準，更可將單個量子處理器串連並放大能力，提供強大且安全的雲端量子伺服器。
量子網路目前仍處於早期發展階段，如同量子電腦發展歷程，在完整發揮潛力之前，還有許多顯著的挑戰，而透過持續在量子研究和技術人員發展的投資，AWS將藉由量子網路中心進一步推動量子網路在隱私、安全和運算等方面的能力，拉近量子運算與客戶的距離。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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