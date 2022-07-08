美光推出新款Crucial NVMe SSD系列 更容易升級個人PC效能、擴大儲存容量
美光宣布推出新款Crucial NVMe SSD系列，分別提供Crucial P3 Plus Gen4 NVMe與Crucial P3 Gen3 NVMe SSD，讓消費者能更容易升級個人PC效能，並且擴大儲存容量。
此次推出兩款Crucial NVMe SSD均採用美光176L 3D NAND與新控制器技術，並且鎖定高速、高品質且符合經濟預算使用需求。
其中，Crucial P3 Plus Gen4 SSD提供高性價比使用特性，循序讀/寫速度分別可達5000及4200MB/s，而Crucial P3 Gen3 SSD則在讀/寫速度分別提供3500及3000MB/s表現，兩款SSD的容量最高均可達4TB，藉此符合專業人士、創意工作者、遊戲玩家等使用需求。
Crucial P3 Plus Gen4 NVMe SSD的載入時間和資料傳輸速度相比SATA規格SSD加快了近9倍，同時也比最快的Gen3 SSD快了43%，提供高效能使用者儲存所有app、程式、檔案、相片、影片和遊戲所需的空間。
而Crucial P3 Gen3 NVMe SSD的載入時間則比SATA規格SSD快了6倍，相比傳統硬碟更快了20倍以上，相較前一代產品效能在速度上提升了45%。由於其快速啟動、下載和檔案傳輸的特點，Crucial P3 SSD相當適合需要高品質NVMe但預算有限，或是計畫升級舊有的SATA或HDD電腦的使用者。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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