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英國政府開始調查 微軟收購動視暴雪是否構成市場壟斷

聯合新聞網／ 楊又肇

美國政府日前確定針對微軟收購動視暴雪的交易介入調查之後，英國競爭與市場管理局稍早也確認將對此項交易進行反壟斷調查，確認此項涉及687億美元的交易是否影響市場公平競爭。

依照英國競爭與市場管理局說明，此項調查最快會在今年9月1日以前完成，屆時也會視情況決定是否進一步深入調查。而調查項目除了釐清微軟此交易是否影響市場競爭，同時也會確認交易之後是否影響使用者原本使用遊戲的權益，其中更包含遊戲購買價格是否增加，以及玩家可選擇項目變少等情況。

此外，包含其他平台業者是否變成難以取得動視暴雪旗下遊戲，例如之後由動視暴雪推出遊戲是否僅在Xbox平台推出，而不會在PlayStation、Nintendo Switch等遊戲主機平台出現。

但從微軟先前說法，強調未來將使動視暴雪維持獨立運作模式，同時也不會影響其遊戲內容對外合作關係，更說明動視暴雪推行遊戲內容將會登上Xbox Game Pass訂閱服務，讓更多玩家可以透過網路方式遊玩使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 英國 美國

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