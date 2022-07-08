英國政府開始調查 微軟收購動視暴雪是否構成市場壟斷
在美國政府日前確定針對微軟收購動視暴雪的交易介入調查之後，英國競爭與市場管理局稍早也確認將對此項交易進行反壟斷調查，確認此項涉及687億美元的交易是否影響市場公平競爭。
依照英國競爭與市場管理局說明，此項調查最快會在今年9月1日以前完成，屆時也會視情況決定是否進一步深入調查。而調查項目除了釐清微軟此交易是否影響市場競爭，同時也會確認交易之後是否影響使用者原本使用遊戲的權益，其中更包含遊戲購買價格是否增加，以及玩家可選擇項目變少等情況。
此外，包含其他平台業者是否變成難以取得動視暴雪旗下遊戲，例如之後由動視暴雪推出遊戲是否僅在Xbox平台推出，而不會在PlayStation、Nintendo Switch等遊戲主機平台出現。
但從微軟先前說法，強調未來將使動視暴雪維持獨立運作模式，同時也不會影響其遊戲內容對外合作關係，更說明動視暴雪推行遊戲內容將會登上Xbox Game Pass訂閱服務，讓更多玩家可以透過網路方式遊玩使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 幫Switch投保！日本任天堂推保險比珍奶便宜 台粉點出驚人關鍵1事
▪ 【周報】亞馬遜姐拍片嗆網友、沒了3.5mm耳機孔是陰謀？
▪ 「不進元宇宙」要買HTC Desire 22 pro？熱門中階機1圖比拚、沒耳機孔是致命傷嗎？
▪ 向iPhone宣戰？Google秀「10大跳槽Android理由」搶客啦
▪ 【開箱】ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED雙螢幕發威！120Hz流暢創作沒問題
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言