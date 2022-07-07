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Ubisoft將在9/11揭曉《刺客教條》等新作 可能同步揭曉《波斯王子：時之沙》重製版

聯合新聞網／ 楊又肇

日前公布《刺客教條》15週年慶活動之餘，更透露將在9月揭曉未來新作消息，Ubisoft稍早證實將於台灣時間9月11日凌晨3點舉辦Ubisoft Forward活動，預計將揭曉《刺客教條》新作。

除了《刺客教條》新作，Ubisoft也將公布全球各地工作室製作的遊戲作品，預計透過Ubisoft官方網站、YouTube及Twitch頻道進行直播

在先前消息中，透露Ubisoft可能揭曉去年證實存在，以「刺客教條：無限」為稱的遊戲作品，將由Ubisoft蒙特利爾與魁北克工作室共同開發，目標是讓玩家更容易體驗《刺客教條》宇宙，因此形式上可能會融入諸多《刺客教條》系列遊戲劇情，其中包含數個歷史故事內容，讓玩家可以了解《刺客教條》系列故事來龍去脈，而不會像是目前系列作品採各個歷史故事分散狀況呈現。

另一方面，Ubisoft也可能推出代號「Rift」的新作，其中可能是以《刺客教條：維京紀元》先前釋出的大型資料片「諸神黃昏的預兆」為基礎，並且以在《刺客教條：維京紀元》登場、阿拔斯帝國的無形者巴辛姆・伊本・伊沙克 (Basim Ibn Ishaq)為主角，故事背景則將設定在巴格達，並且以潛行在遊戲中進行行動，預期會在今年底或明年初正式推出。

此外，Ubisoft預期也將公布《虹彩六號》、《舞力全開》、《極地戰嚎》等系列作品新作，或許也將公布先前曾透露的《波斯王子：時之沙》重製版內容消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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