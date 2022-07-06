人類探索科學大躍進！ 大型強子對撞機撞出「新奇特粒子」

歐洲核子研究組織CERN宣布發現了3種新奇特粒子，分別為一種五夸克與兩種四夸克粒子，將有助於理解夸克結合的原理。

歐洲核子研究組織CERN於5日宣布發現了3種新奇特粒子，預計將有助於理解夸克結合的原理。

CERN的大型強子對撞實驗計畫 (LHCb) 採用一台高達5600噸的偵測器在大型強子對撞機裡來研究物質與反物質之間的不同。他們發現了3種奇特粒子，其中一種粒子屬於五夸克（pentaquark），另外兩種則是四夸克（ tetraquark）。去年他們才剛發現雙鏈的四夸克，也是現今能維持最久的奇特粒子。

歐洲核子研究組織CERN宣布發現了3種新奇特粒子。 圖擷自 CERN

夸克與反夸克組成了強子這種次原子。大家熟悉的中子和質子都屬於強子的一種，而且都是由 3 夸克組成。不同的夸克以不同的方式組合，就會形成不同的粒子。

根據CERN的新聞稿，研究這三種新奇特粒子的性質，將有助於發展目前所知甚少的奇特強子相關理論，當然也有助於進一步理解一般的強子。

大型強子對撞機至今共發現了66種新強子，其中大型強子對撞實驗計畫就貢獻了59種。接下來物理學家除了期待能繼續發現更多新粒子，也希望能弄清楚關於粒子間結合，以及對原子間的作用細節有更多理解。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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