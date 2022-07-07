亞馬遜與在地業者合作 於倫敦建立電動自行車、徒步送貨團隊
亞馬遜目前開始與英國在地業者合作，率先在英國倫敦哈克尼自治區建立以電動自行車與徒步形式遞送貨物的團隊，藉此降低貨物配送過程時所產生碳排放量。
此項計畫同時也因應英國政府推動減碳的政策，同時也符合亞馬遜自身實現零碳排放的發展目標。
亞馬遜預計從哈克尼自治區開始施行新貨物遞送方式，接下來則會在英國境內設置更多低碳排放的貨運中心，並且透過電動自行車、徒步等方式減少過往透過燃油貨車送貨時產生碳排放量，未來也將擴大導入以電力驅動的貨車。
同時，亞馬遜更計畫在今年底前，針對在曼徹斯特、科爾維爾、韋克菲爾德、布里斯托爾、米爾頓凱恩斯等地的送貨車輛安裝超過3萬塊太陽能板，藉此讓更多車輛可以藉由太陽能轉換電力驅動。
目前亞馬遜更有超過18個太陽能應用項目於英國境內投入發展，並且計畫在2024年讓太陽能應用項目數量成長一倍以上，其中包含位於蘇格蘭琴泰岬半島與南拉納克郡的風力發電，以及另外四個規劃中的再生能源項目。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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