Razer收購觸覺回饋技術業者 強化周邊配件的遊戲沉浸感

Razer近日宣布收購提供體感回饋技術的公司Interhaptics，預期藉此打造更多具備震動觸覺感受的裝置。

Interhaptics本身軟體技術聚焦在遊戲內容的體感回饋效果，並且可應用在控制手把、穿戴裝置，或是目前市場推動的虛擬視覺體驗。

而Razer收購Interhaptics，並且取得其技術，顯然是為了強化自身HyperSense觸覺回饋技術發展，讓更多配件可以對應更自然的觸覺，或是力道回饋感受，讓使用者能在遊戲過程獲得更沉浸的帶入感。

不過，Razer並未透露此次收購涉及金額，而Interhaptics創辦人暨執行長Eric Vezzoli將會加入Razer，並且擔任觸覺反饋體驗部門總監。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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