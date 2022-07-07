越來越多人放棄信用卡 轉向更能「控制花費」購物方式

線上支付平台Paysafe針對歐洲、北美與拉丁美洲約1.1萬名消費者所進行數據統計，顯示越來越多消費者取消信用卡消費模式，轉向更能明確控制消費額度的簽帳金融卡 (Debit Card)，避免影響個人消費信貸。

依照Paysafe今年4月所作調查，約44%受訪者表示為了避免物價通膨影響，已經逐漸改變過往消費行為，其中40%比例會透過更容易掌握消費支出的消費方式，例如減少使用信用卡消費，改用直接透過銀行帳戶扣款的簽帳金融卡，或是使用更容易記帳的軟體服務，協助確認個人消費情況。

而有21%比例受訪者表示已經減少使用信用卡消費模式，避免在不知覺的情況下產生過多非必要消費，進而影響個人消費信貸，另外則有超過一半受訪者表示增加更多簽帳金融卡使用比例。

此外，在相關調查中更顯示有10%比例消費者開始取消過往非必要性的日常花費，同時也因為疫情、通膨等因素改變過往在旅行等支出花費，甚至也降低抽菸等非必要花費項目，而在產品選購也增加挑選相對便宜的自有品牌商品，其他則包含開始在家煮咖啡，藉此取代在外購買咖啡的習慣。

在其他生活模式中，更有不少人利用線上視訊方式取代過往遠行探訪居住其他地區的親友，同時進行旅遊的情況，甚至也開始增加透過零工增加收入。

另外，使用者也更傾向使用先買後付等新金融科技服務，藉此因應受通膨影響下增加的花費。但隨著越來越多人使用新金融科技服務，包含Affirm在內業者的股價似乎未能跟著上漲，似乎顯示市場仍因物價通膨影響，對於股市發展採悲觀看法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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