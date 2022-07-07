快訊

BA.5來了陳時中參選添變數？ 親陳人士曝這1、2天拍板

【早晨財經速解讀】台股跌破萬四、台積融券餘額創高 不是大漲就是重跌？

日本2022參院選：決戰國會的「明星大亂鬥」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越來越多人放棄信用卡 轉向更能「控制花費」購物方式

聯合新聞網／ 楊又肇

線上支付平台Paysafe針對歐洲、北美與拉丁美洲約1.1萬名消費者所進行數據統計，顯示越來越多消費者取消信用卡消費模式，轉向更能明確控制消費額度的簽帳金融卡 (Debit Card)，避免影響個人消費信貸。

依照Paysafe今年4月所作調查，約44%受訪者表示為了避免物價通膨影響，已經逐漸改變過往消費行為，其中40%比例會透過更容易掌握消費支出的消費方式，例如減少使用信用卡消費，改用直接透過銀行帳戶扣款的簽帳金融卡，或是使用更容易記帳的軟體服務，協助確認個人消費情況。

而有21%比例受訪者表示已經減少使用信用卡消費模式，避免在不知覺的情況下產生過多非必要消費，進而影響個人消費信貸，另外則有超過一半受訪者表示增加更多簽帳金融卡使用比例。

此外，在相關調查中更顯示有10%比例消費者開始取消過往非必要性的日常花費，同時也因為疫情、通膨等因素改變過往在旅行等支出花費，甚至也降低抽菸等非必要花費項目，而在產品選購也增加挑選相對便宜的自有品牌商品，其他則包含開始在家煮咖啡，藉此取代在外購買咖啡的習慣。

在其他生活模式中，更有不少人利用線上視訊方式取代過往遠行探訪居住其他地區的親友，同時進行旅遊的情況，甚至也開始增加透過零工增加收入。

另外，使用者也更傾向使用先買後付等新金融科技服務，藉此因應受通膨影響下增加的花費。但隨著越來越多人使用新金融科技服務，包含Affirm在內業者的股價似乎未能跟著上漲，似乎顯示市場仍因物價通膨影響，對於股市發展採悲觀看法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

通膨 信用 咖啡

延伸閱讀

停滯性通膨出現？ 學者：只出來一隻腳另一隻腳未現蹤

通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

58歲包偉銘爆驚人三高！自曝「全身空空」

「股市崩盤是通膨降溫必要手段！」原油、天然氣、農產品跌勢猛…謝金河：轉機將在危機中出現

相關新聞

Ubisoft將在9/11揭曉《刺客教條》等新作 可能同步揭曉《波斯王子：時之沙》重製版

日前公布《刺客教條》15週年慶活動之餘，更透露將在9月揭曉未來新作消息，Ubisoft稍早證實將於台灣時間9月11日凌晨3點舉辦Ubisoft Forward活動，預計將揭曉《刺客教條》新作。

歐盟統整數位市場、數位服務法案 迫蘋果、Google調整服務運作模式

歐盟稍早正式將日前提出的數位市場法案 (Digital Markets Act,DMA)，以及數位服務法案 (Digital Services Act,DSA)統整為數位服務子法案 (Digital Services Package)，預計以此管理大型科技業者在歐盟境內提供的網路服務，避免其濫用市場規模影響公平競爭。

東京電玩展今年恢復實體 活動官網上線同步揭曉主視覺

日前確認將恢復實體形式舉辦，同時確定今年度的主題為「遊戲 永不宕機!」的東京電玩展，稍早由日本一般社團法人電腦娛樂協會 (CESA)宣布啟用日文官網，並且宣布將有465家日本及海外業者參與，預計以超過1900個攤位展出，另外也公布今年度的活動主視覺，同樣由連續製作3年的插畫家Kukka負責創作，呈現2022年的主題。

越來越多人放棄信用卡 轉向更能「控制花費」購物方式

線上支付平台Paysafe針對歐洲、北美與拉丁美洲約1.1萬名消費者所進行數據統計，顯示越來越多消費者取消信用卡消費模式，轉向更能明確控制消費額度的簽帳金融卡 (Debit Card)，避免影響個人消費信貸。

Razer收購觸覺回饋技術業者 強化周邊配件的遊戲沉浸感

Razer近日宣布收購提供體感回饋技術的公司Interhaptics，預期藉此打造更多具備震動觸覺感受的裝置。

亞馬遜與在地業者合作 於倫敦建立電動自行車、徒步送貨團隊

亞馬遜目前開始與英國在地業者合作，率先在英國倫敦哈克尼自治區建立以電動自行車與徒步形式遞送貨物的團隊，藉此降低貨物配送過程時所產生碳排放量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。