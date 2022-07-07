蘋果要出衣服了？新專利磁吸取代傳統的鈕扣、拉鍊

從iPhone 12系列開始，到新款MacBook Pro，蘋果開始擴展MagSafe磁吸固定設計，接下來或許也將應用在更多週邊產品，甚至是衣服等配件。

從蘋果近期取得專利內容顯示，有可能藉由磁吸設計取代傳統鈕扣、拉鍊等衣物扣合方式，藉此讓衣物可以有更平坦的扣合效果，同時也更方便穿脫。

在相關描述中，蘋果認為傳統鈕扣不僅讓衣服較難穿脫，甚至必須花費較多時間扣合，但卻無法保證有更好的固定效果，而拉鍊雖然比鈕扣設計更方便使用，但也可能因為拉鍊本身造成難以拉上，或是因為拉鍊造成設計突兀情況。

藉由磁吸形式設計，則能透過磁力吸附方式固定衣物，並且配合扣具設計確保吸附後不會輕易脫落，僅在使用者操作時才會解開。

不過，暫時還無法確認蘋果預計此項設計專利用在哪些產品，或許有可能出現在未來新款Apple Watch錶帶配件，甚至可能用於傳聞中的虛擬視覺穿戴裝置。

目前蘋果已經在旗下產品應用諸多磁吸設計，例如iPhone 12開始加入的MagSafe磁吸結構，以及早期就用在Mac機種，近期更在新款MacBook Pro恢復使用的MagSafe充電器設計，而包含在AirPods系列耳機的收納盒，或是AirPods Max的保護套，都應用磁吸扣合的設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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