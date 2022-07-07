東京電玩展今年恢復實體 活動官網上線同步揭曉主視覺

日前確認將恢復實體形式舉辦，同時確定今年度的主題為「遊戲 永不宕機!」的東京電玩展，稍早由日本一般社團法人電腦娛樂協會 (CESA)宣布啟用日文官網，並且宣布將有465家日本及海外業者參與，預計以超過1900個攤位展出，另外也公布今年度的活動主視覺，同樣由連續製作3年的插畫家Kukka負責創作，呈現2022年的主題。

依照日本一般社團法人電腦娛樂協會公布數據，截至今年7月6日，東京電玩展已經吸引日本國內299家、海外166家，合計465家業者參與，同時使用攤位規模也超過原訂1500個數量，總計使用1902個攤位。

而今年度的獨立遊戲作品，總計有583個作品報名參加，創下歷年最多數量，並且在審核後決定讓其中81個遊戲作品免費參與展出。

此次也宣布從即日起正式啟用東京電玩展日文官網，將提供參展業者、主視覺、門票資訊等內容，後續也將增加主辦單位規劃內容與參展業者公布內容、節目等資訊，至於中文版與英文版官網則預計會在7月15日上線。

另外，此次東京電玩展主視覺同樣由連續製作3年的插畫家Kukka負責創作，並且呈現2022年的主題「遊戲 永不宕機！」，預計會在展場各處呈現。

今年度的東京電玩展將於幕張展覽館舉辦，預計在今年9月15日至18日期間展開，其中15-16日為商務觀展日，17日-18日將開放一般民眾入場參觀，但目前也規劃從16日下午2點即可開放一般民眾入場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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