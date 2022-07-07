快訊

BA.5來了陳時中參選添變數？ 親陳人士曝這1、2天拍板

【早晨財經速解讀】台股跌破萬四、台積融券餘額創高 不是大漲就是重跌？

日本2022參院選：決戰國會的「明星大亂鬥」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟統整數位市場、數位服務法案 迫蘋果、Google調整服務運作模式

聯合新聞網／ 楊又肇

歐盟稍早正式將日前提出的數位市場法案 (Digital Markets Act,DMA)，以及數位服務法案 (Digital Services Act,DSA)統整為數位服務子法案 (Digital Services Package)，預計以此管理大型科技業者在歐盟境內提供的網路服務，避免其濫用市場規模影響公平競爭。

依照先前說明，數位市場法案是為了避免科技業者在歐盟市場形成壟斷，而數位服務法案則是避免科技業者在服務內容及數位廣告內容影響競爭，同時也避免影響個人隱私等問題。

其中，新法將要求擔任「看門人」的科技業者允許使用者透過第三方軟體市集下載安裝內容，或是直接透過側載 (sideload)方式安裝軟體，另外也必須允許開發者能在軟體服務內提供第三方支付系統，並且能在「看門人」提供平台以外管道推廣服務內容。

而「看門人」也必須允許開發者使用其提供軟體服務，例如整合簡訊收發、電話撥打等功能，另外也必須允許開發者存取硬體功能，例如手機上的NFC、安全元件，或是完整處理器運算功能等。

另一方面，新法也要求所有軟體服務都必須能從裝置上移除，並且允許使用者能無障礙地取消任何訂閱服務，而裝置上的數位語音助理服務也必須能手動改為其他服務選項。

至於在蒐集數據部分，新法也將要求「看門人」必須與開發者、競爭對手公平分享數據資料，讓此類數據能被透明化使用。

在數位市場法案中，歐盟更規定「看門人」不能預裝、要求使用者僅能使用特定軟體服務，或是要求開發者必須使用指定瀏覽器引擎、支付系統等，才能將軟體服務於軟體市集上架的情況，另外也規定「看門人」不能讓自身軟體服務、產品有較高的宣傳效益，以及優先權，同時也包含不得將特定服務蒐集數據應用在其他服務，避免產生不公平的競爭模式。

未來歐盟將會成立獨立小組，並且設置獨立管理人監督科技業者在歐盟境內作為。

同時，新法更將要求科技業者必須每年繳納以全球市場淨利的0.1%計算金額，作為歐盟監管成本費用，預期之後將使歐盟每年增加2000萬至3000萬歐元收入。而若科技業者出現違規情形，將被處以6%全球營收計算的罰金，如果有累犯情況，甚至將被禁止於歐盟境內進行任何業務。

目前數位服務子法案預期在歐洲理事會審核通過後，即可在今年秋季正式生效。而新法上路之後，預期將使蘋果、Google等業者現行推行服務、產品面臨更大改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 廣告

延伸閱讀

歐盟通過兩項數位專法 規範科技巨頭

Google 計畫 Pixel 6 手機量產不再以中國為主 重心將轉向越南

歐洲議會壓倒性多數批准兩項科技法 具里程碑意義

歐洲議會全會通過報告 支持與台增進供應鏈韌性合作

相關新聞

Ubisoft將在9/11揭曉《刺客教條》等新作 可能同步揭曉《波斯王子：時之沙》重製版

日前公布《刺客教條》15週年慶活動之餘，更透露將在9月揭曉未來新作消息，Ubisoft稍早證實將於台灣時間9月11日凌晨3點舉辦Ubisoft Forward活動，預計將揭曉《刺客教條》新作。

歐盟統整數位市場、數位服務法案 迫蘋果、Google調整服務運作模式

歐盟稍早正式將日前提出的數位市場法案 (Digital Markets Act,DMA)，以及數位服務法案 (Digital Services Act,DSA)統整為數位服務子法案 (Digital Services Package)，預計以此管理大型科技業者在歐盟境內提供的網路服務，避免其濫用市場規模影響公平競爭。

東京電玩展今年恢復實體 活動官網上線同步揭曉主視覺

日前確認將恢復實體形式舉辦，同時確定今年度的主題為「遊戲 永不宕機!」的東京電玩展，稍早由日本一般社團法人電腦娛樂協會 (CESA)宣布啟用日文官網，並且宣布將有465家日本及海外業者參與，預計以超過1900個攤位展出，另外也公布今年度的活動主視覺，同樣由連續製作3年的插畫家Kukka負責創作，呈現2022年的主題。

越來越多人放棄信用卡 轉向更能「控制花費」購物方式

線上支付平台Paysafe針對歐洲、北美與拉丁美洲約1.1萬名消費者所進行數據統計，顯示越來越多消費者取消信用卡消費模式，轉向更能明確控制消費額度的簽帳金融卡 (Debit Card)，避免影響個人消費信貸。

Razer收購觸覺回饋技術業者 強化周邊配件的遊戲沉浸感

Razer近日宣布收購提供體感回饋技術的公司Interhaptics，預期藉此打造更多具備震動觸覺感受的裝置。

亞馬遜與在地業者合作 於倫敦建立電動自行車、徒步送貨團隊

亞馬遜目前開始與英國在地業者合作，率先在英國倫敦哈克尼自治區建立以電動自行車與徒步形式遞送貨物的團隊，藉此降低貨物配送過程時所產生碳排放量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。