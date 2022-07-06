臺大「大數據與商業分析：行銷篇」招生優惠中

圖／臺大進修推廣學院提供

臺大進修推廣學院將於111年9月16日 (五) 起開辦「大數據與商業分析：行銷篇第9期」課程，採線上直播授課，利用連續兩個周五全天，帶領同學進入大數據行銷的殿堂。本課程由國立臺灣大學工商管理系楊立偉教授(現任意藍資訊董事總經理)親自講授，學員將了瞭解目標轉換、追蹤、測量、及分析等大數據行銷之目的及理論，同時從社群行銷、客群經營與電子商務及廣告的角度下探討相關產業知識及重要議題。

根據McKinsey最新全球研究報告指出，大數據改變企業最多的地方，在於行銷及銷售部門。當今數位時代下，藉由大數據和各種最新的廣告及資訊科技，為企業實現了以顧客為中心的行銷策略。洞悉大數據分析，能夠協助精準掌握顧客旅程，強化顧客關係，進而提升企業的各項營運成果。

「大數據與商業分析：行銷篇」課程共計12小時，將從數據的角度出發，介紹各種重要的數位行銷策略，包括跨入數位行銷的四大步驟、社群、廣告、電子商務、以及客群經營等，並配合豐富的產業案例。111年8月26日前完成報名繳費者，可享有早鳥優惠。更多課程資訊請搜尋【臺大推廣教育網】或洽 (02)2362-0502。

「大數據與商業分析：行銷篇」

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