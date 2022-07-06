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擴大多元購物體驗 Yahoo奇摩購物中心與AFTEE先買後付服務合作

聯合新聞網／ 楊又肇

在PChome以旗下子公司廿一世紀數位科技推出結合先買後付 (BNPL,Buy Now Pay Later)的「慢點付」服務後，Yahoo奇摩購物中心也宣布與AFTEE先享後付服務合作，提供消費者先享受再付款的多元購物體驗。

Yahoo奇摩購物中心表示，從2018年就開始導入無卡分期的先買後付服務，藉此吸引全台無卡族消費，同時也能讓有高分期需求，或是想要選購高單價商品的使用者更容易消費。而此次與AFTEE先享後付服務合作，提供「先享受再付款」的小額支付新選擇，並且具備快速結帳、零門檻、零手續費，以及多元付款方式等優勢，使用者只要使用手機號碼，在10秒內即可擁有便利與安心的線上支付體驗，同時可在收到商品，再選擇全額支付或分期的支付方式。

而從AFTEE消費者輪廓來看，Yahoo奇摩購物中心將能透過雙方合作擴大先買後付服務的使用客群，開拓25-35歲女性消費客源及小資客單消費族群，進而更全面滿足消費者多元的線上購物體驗。

此次配合七夕即將到來，並且慶祝AFTEE服務合作上線，Yahoo奇摩購物中心將於7月5日至17日期間祭出《7.7放閃攻略》暖慶優惠，新用戶使用AFTEE服務支付，即可享最高現折25%，加上Yahoo奇摩購物中心滿千送10%購物金活動，最高可享35％回饋優惠，而下載、成為「AFTEE先享後付App」會員，還可再領77元折扣碼回饋。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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