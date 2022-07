Tesla對外展示搭載太陽能板的拖車「配件」 還附帶Starlink衛星網路系統

在德國漢諾威舉辦的IdeenExpo創意博覽會期間,Tesla展示一款搭載SpaceX旗下Starlink衛星網路系統,以及可透過太陽能補充電量的拖車,藉此成為Tesla車款額外「擴充配件」。

實際上,在過去介紹電動貨卡Cybertruck時,Tesla執行長Elon Musk就曾提到可以透過太陽能方式補充電動車驅動所需電力。而此次在IdeenExpo創意博覽會上展示拖車「配件」,顯然將使Tesla車款可以獲得更多額外電力,還有衛星連網資源。

之前包含Aptera、Sono與Lightyear等業者,都曾構思將嵌入式太陽能板應用在電動車,但由於太陽能轉換效率遠遠不及電動車運作時所需電力,因此相對可增加續航距離有限,頂多只能作為緊急備援,讓使用者能將電動車開到鄰近充電站補充電力。

Tesla is at the "IdeenExpo" in Hannover.

They brought a solar range extender trailer with Starlink.

And a Model Y with the 4680 structural battery pack.

Next to the Tesla stand is the VW stand. There are apparently more VW employees at the Tesla stand than Tesla employees. pic.twitter.com/8IHxLI5ukW

