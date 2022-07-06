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Tesla對外展示搭載太陽能板的拖車「配件」 還附帶Starlink衛星網路系統

聯合新聞網／ 楊又肇

在德國漢諾威舉辦的IdeenExpo創意博覽會期間，Tesla展示一款搭載SpaceX旗下Starlink衛星網路系統，以及可透過太陽能補充電量的拖車，藉此成為Tesla車款額外「擴充配件」。

實際上，在過去介紹電動貨卡Cybertruck時，Tesla執行長Elon Musk就曾提到可以透過太陽能方式補充電動車驅動所需電力。而此次在IdeenExpo創意博覽會上展示拖車「配件」，顯然將使Tesla車款可以獲得更多額外電力，還有衛星連網資源。

之前包含Aptera、Sono與Lightyear等業者，都曾構思將嵌入式太陽能板應用在電動車，但由於太陽能轉換效率遠遠不及電動車運作時所需電力，因此相對可增加續航距離有限，頂多只能作為緊急備援，讓使用者能將電動車開到鄰近充電站補充電力。

不過，若像Tesla以拖車形式保存電力，並且持續透過太陽能板進行充電，將可讓Tesla車款利用拖車儲存電量大幅增加可續航距離，同時也能有額外電力使用Starlink衛星網路系統，顯然也將擴展Tesla車款更多應用可能性，例如可以安排使用電動車進行距離更長的公路旅行。

而拖車在一般不使用情況下，顯然也能作為家庭備用電源，或許也能在臨時停電情況下維持家庭用電需求，甚至還能繼續透過網路使用各類線上服務。

目前Tesla並未透露此款拖車對應規格，另外也未說明是否計畫讓此款拖車「配件」成為市售商品。

此外，在此次IdeenExpo創意博覽會期間，Tesla也展示新款4680電池組，預期將以此提高電動車充放電能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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