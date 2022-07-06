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Google 計畫 Pixel 6 手機量產不再以中國為主 重心將轉向越南

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!

智慧手機製造組裝，第一首選通常以中國工廠為主，然而根據外媒報 Google 考量到整體環境不確定性因素變化，打算將旗下 Pixel 6 智慧手機的訂單轉移到越南工廠進行量產。

這項消息來自台灣媒體《Digitimes》，Pixel 6 手機根據 Google 規劃，原本是要在越南量產，但由於疫情影響、以及擁有中國供應鏈的奧援，最後 Google 決定將產線留在中國。

不過，最近由於美中貿易不確定性的因素下，加上中國防疫政策之下，根據 Google 上游供應鏈透露 Google 可能會將 Pixel 手機生產線轉移到越南。

外媒報導， Pixel 6 已成為 Google 旗下最暢銷的智慧手機之一，在 2022 年第 1 季的出貨量達到約 120 萬部，Pixel 手機的市佔率也從 2021 年第 1 季的 1% 提高到 3%。

此外，傳聞指出 Google Pixel 7 的量產也已經準備展開， 只是新機與 Pixel 6 外型沒有太大的變化。就目前消息，Google 已經將把一小部分 Pixel 7 訂單轉移到越南測試量產，預計在 2023 年時 Google 可能會交由富士康旗下的 FIH 公司和仁寶電子兩家公司，未來可能會在越南組裝新的智慧手機。

圖片及資料來源：digitimes、wccftech

越南 疫情

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