太簡單密碼駭客只要一秒就破解！ 資安專家建議怎麼設才安全

設密碼與換密碼已成為現代人常需要思考的事，TikTok上專門分享資安資訊的網紅凱特琳建議，密碼長度應該設在11個字元會比較妥當。

根據《太陽報》報導，TikTok網紅凱特琳（Katlin）在自己的帳號表示，駭客們不斷在改變策略，使得破解密碼變得很容易。她表示，6到7個字元的密碼，駭客們可以在短短1秒內猜到，而8個字母的密碼則可以在1個小時內猜出。倘若這還沒有嚇到你，凱特琳再補充，一組9個字母的密碼可以短短3天內就被破解，而這會讓你的網路安全曝光。

為此，凱特琳表示，設定密碼時可以包含11個字元，包含字母、字元及符號，且不應該排除任何已知的單字跟名詞。她補充，這類組合的密碼，駭客大約要花41小時才能破解。

也有專家警告，由於電腦密碼較弱，因此有數百萬人可能面臨私人數據被駭的風險，也有報導曾指出，人們最常犯的錯誤就是把密碼手寫記在紙上。更不要使用常見的錯誤密碼，例如12345或是qwerty，這類密碼都可以是外人在嘗試登入你的裝置時，會首先嘗試的組合。

若你想保護自己的帳戶免受駭客攻擊，更需要避免的是在密碼裡，融入自己的個資；相反地，應該把你會記得的資訊或常用句子用數字、字母跟符號變成好記的密碼。

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