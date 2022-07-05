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露一小角紅綠燈要選？ 遇惱人「我不是機器人」圖片驗證 iPhone一招有解

聯合新聞網／ 綜合報導
iOS 16提供使用者繞過Google驗證機制的設定。路透社
iOS 16提供使用者繞過Google驗證機制的設定。路透社

許多人在填選網站資料時，多半會遇到「我不是機器人」的圖片驗證。有國外網友便分享曾遇過的驗證機制，要求使用者選取屬於紅綠燈的一部分，但其中的一個格子僅含紅綠燈的一小角，讓網友猶豫許久。照片經分享，也引發許多網友的共鳴，更釣出專業網友解答究竟該不該點選。而面對此種惱人的情境，iPhone其實存在一功能幫助使用者繞過 Google 的驗證機制。

有國外網友近日分享一張流傳許久的梗圖，圖為大眾常遇到的Google驗證機制「reCAPTCHA」，即要求使用者點選符合條件的圖片，以此讓系統區分真人或機器人，避免網站遭攻擊。

而該圖的驗證是要使用者選擇屬於紅綠燈的部分，其中一格僅露出紅綠燈的一小角，讓人猶豫是否該點選，因此圖中也寫道「我每次都會對此過度思考」。

有一驗證是要使用者選出屬於紅綠燈的部分，其中一格僅露出紅綠燈的一小角，讓人猶豫是否該點選。圖／截自擷自9GAG
有一驗證是要使用者選出屬於紅綠燈的部分，其中一格僅露出紅綠燈的一小角，讓人猶豫是否該點選。圖／截自擷自9GAG

該則貼文亦引起國外網友的共鳴，表示「遇過相似問題，結果我因為想太多，導致網站認為我是機器人」、「知道不是只有我一個人這樣，讓我釋懷了」、「這就是為什麼每次都要花很長時間完成驗證」、「同感！我超討厭驗證」。

至於是否該點選僅含有一小角指定物件的格子？有過來人表示，「如果只是物件的一小角，不點選該格子其實也沒差」、「多選到這些格子，基本上驗證不會失敗」。另有專業網友解答，表示此類驗證機制其實與統計有關，演算法只是將使用者的回饋與其他人的回饋匹配，如果相似性低，系統就會判定使用者是機器人，「在這種情況下，有些人會點擊它，而有些人不會，所以你怎麼選擇都可以」、「沒有正確的答案，只有最普遍的答案」。

而根據3C網站「瘋先生」提供的資訊，現在持iPhone的使用者，或許有辦法躲過此類惱人的驗證機制。只要手機是 iOS 16 的版本，就可以到「設定」裡的「Apple ID」，進入「密碼與安全性」，滑到底部開啟「自動驗證」功能，即可繞過 Google 的驗證機制。

Google 機器人 iPhone iOS

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