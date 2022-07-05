Raspberry Pi推出新開發板Pico W 鎖定物聯網裝置

Raspberry Pi基金會稍早宣布，推出僅以6美元價格銷售的開發板Raspberry Pi Pico W，讓開發者能以此打造更輕巧的物聯網裝置。

依照說明，Raspberry Pi Pico W是去年出推出的Raspberry Pi Pico升級版本，其中採用以Arm Cortex-M0雙核心架構打造的RP2024處理器、整合264KB SRAM,，搭配英飛凌CYW43439無線通訊晶片，支援Wi-Fi 802.11n無線網路連接規格。

而接腳部分則與Raspberry Pi Pico相容，因此可讓開發者直接以相同設計打造產品。

此外，Raspberry Pi基金會也同步推出內建針腳設計的Raspberry Pi Pico H，並且以5美元價格銷售，以及額外搭載除錯接口設計的Raspberry Pi Pico WH，將以7美元價格提供。

Raspberry Pi Pico W與Raspberry Pi Pico H都會從即日起提供，而Raspberry Pi Pico WH則預計在今年8月推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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