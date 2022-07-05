Raspberry Pi推出新開發板Pico W 鎖定物聯網裝置
Raspberry Pi基金會稍早宣布，推出僅以6美元價格銷售的開發板Raspberry Pi Pico W，讓開發者能以此打造更輕巧的物聯網裝置。
依照說明，Raspberry Pi Pico W是去年出推出的Raspberry Pi Pico升級版本，其中採用以Arm Cortex-M0雙核心架構打造的RP2024處理器、整合264KB SRAM,，搭配英飛凌CYW43439無線通訊晶片，支援Wi-Fi 802.11n無線網路連接規格。
而接腳部分則與Raspberry Pi Pico相容，因此可讓開發者直接以相同設計打造產品。
此外，Raspberry Pi基金會也同步推出內建針腳設計的Raspberry Pi Pico H，並且以5美元價格銷售，以及額外搭載除錯接口設計的Raspberry Pi Pico WH，將以7美元價格提供。
Raspberry Pi Pico W與Raspberry Pi Pico H都會從即日起提供，而Raspberry Pi Pico WH則預計在今年8月推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 幫Switch投保！日本任天堂推保險比珍奶便宜 台粉點出驚人關鍵1事
▪ 【周報】亞馬遜姐拍片嗆網友、沒了3.5mm耳機孔是陰謀？
▪ 「不進元宇宙」要買HTC Desire 22 pro？熱門中階機1圖比拚、沒耳機孔是致命傷嗎？
▪ 向iPhone宣戰？Google秀「10大跳槽Android理由」搶客啦
▪ 【開箱】ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED雙螢幕發威！120Hz流暢創作沒問題
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言