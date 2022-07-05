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蘋果將擴大佈局Apple Silicon處理器 用於iPhone的A系列處理器更新可能放緩

聯合新聞網／ 楊又肇

今年宣布推出新款M2處理器，接下來預期將比照M1處理器設計，接續推出M2 Ultra、M2 Max，甚至M2 Ultra等處理器，甚至也將準備後續計畫推出的M3處理器，相關看法認為蘋果將擴大發展Apple Silicon處理器，但用於iPhone等產品的A系列處理器更新則會逐漸放緩。

依照彭博新聞記者Mark Gurman報導指出，蘋果先前傳出在今年預計推出的iPhone 14系列，僅在iPhone 14 Pro等機種採用新款A16處理器，而標準款iPhone 14等機種則會沿用去年用在iPhone 13系列的A15處理器，除了與蘋果希望增加產品之間規格差異，以及台積電產能上的影響有關，更可能因為蘋果將更多資源放在對應Mac機種使用的Apple Silicon處理器研發。

而在Apple Watch產品中，Mark Gurman更指出去年用於Apple Watch Series 8的S8處理器，實際上在效能表現幾乎與2021年用於Apple Watch Series 7的S7處理器相同，而S7處理器與2020年用在Apple Watch Series 6的S6處理器效能也沒有明顯差異。

甚至在處理器效能比較方面，蘋果目前更著重與競爭對手推出的處理器產品效能比較，原因可能與目前A系列處理器效能提升幅度不高有關，但相比Qualcomm等業者打造處理器仍在效能、電池續航表現有相當差距。

另一方面，蘋果目前也著手研發自有5G連網通訊晶片，可能因此影響A系列處理器研發進展，尤其一直難以改善設計過熱問題，使得蘋果目前仍必須仰賴Qualcomm提供連網通訊晶片，但是場預期蘋果接下來將會以自行研發連網通訊晶片取代Qualcomm提供產品。

目前因為M1處理器的成功，使得新款Mac系列機種獲得不少使用者支持，同時也因為效能大幅提升，同時電池續航表現也比過往採用Intel處理器時有更明顯增加，因此也讓蘋果計畫擴大Apple Silicon處理器佈局，藉此扭轉過往Mac機種在PC市場發展逆境。

因此蘋果接下來可能將更多研發資源聚焦在Apple Silicon處理器，相對在用於iPhone產品的A系列處理器發展會相對放緩，甚至可能出現更頻繁在不同產品沿用相同處理器的情況，同時也能在目前因為疫情影響，使得諸多必要元件供應短缺等情況下控制成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 台積電

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