Spotify開始測試「app內錄製Podcast」功能 想藉此提升使用頻率

Spotify近期悄悄測試新功能,讓使用者能直接透過Spotify app即可錄製、編輯,並且發行Podcast內容。

此項功能僅先在紐西蘭進行測試,讓使用者能無須透過額外工具即可製作Podcast內容,意味將藉此加強Spotify app使用黏著度。

Ever had an idea that was too good not to be shared? Now you can share it and have your voice on Spotify, in minutes. pic.twitter.com/KKr6L6InH6