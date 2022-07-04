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Spotify開始測試「app內錄製Podcast」功能 想藉此提升使用頻率

聯合新聞網／ 楊又肇

Spotify近期悄悄測試新功能，讓使用者能直接透過Spotify app即可錄製、編輯，並且發行Podcast內容。

此項功能僅先在紐西蘭進行測試，讓使用者能無須透過額外工具即可製作Podcast內容，意味將藉此加強Spotify app使用黏著度。

在此之前，Spotify透過從2019年收購的Anchor等資源，讓使用者能透過這些資源製作Podcast內容，但使用者必須透過額外軟體服務，甚至為了更好音質表現，必須搭配額外硬體設備進行收音。而此次測試的新功能，顯然是為了讓使用者直接留在Spotify app，即可完成Podcast內容製作。

依照Spotify說明，在測試內容中，僅需在Spotify的「音樂庫」中點選右上角的「+」，即可選擇「創建播放清單」，或是「錄製Podcast」。選擇「錄製Podcast」之後，使用者即可透過簡易操作介面進行錄製，在錄製過程中也能選擇暫停，並且在後續進行編輯，甚至選擇可用曲目作為背景音樂，另外也能針對Podcast內容編寫標題、簡介，或是標記其他Podcast內容、歌曲等。

目前還無法確認Spotify預計何時對外開放此項功能，另外是否也會提供Podcast內容聆聽數據分析報告，目前也還無法確認。

而在近期釋出測試功能中，Spotify更計畫讓使用者能開啟卡拉OK模式，讓使用者透過其服務「點播」歌曲進行歡唱，顯然同樣也是為了增加其服務使用黏著。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐西蘭

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