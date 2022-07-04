馬斯克的隧道公司賭城挖掘擴大 將延伸至大眾運輸系統

Tesla執行長Elon Musk的隧道公司Boring Company，原本在美國賭城拉斯維加斯的工程，僅以LVCC會議中心新舊展館之間交通往返為主，但目前也確定將動線延伸至有諸多飯店的賭城大道，藉此成為拉斯維加斯的大眾運輸系統一部分。

而稍早則是宣布啟用LVCC會議中心新舊展館之間接駁的全新站點，亦即位於賭城大道北側的名勝世界 (Resorts World)飯店，成為延伸站點的第一站。

在此之後，Boring Company在拉斯維加斯的隧道站點服務，將不再只是侷限定點往返接駁，未來將會從名勝世界飯店往北及往南延伸，其中往南會接續串連賭城大道上的多加著名飯店，並且連接至拉斯維加斯的哈里瑞德國際機場，往北則會連接至位於北側的弗理蒙特街 (Fremont Street)，藉此銜接拉斯維加斯賭城主要商業範圍。

雖然目前受到疫情影響，拉斯維加斯賭城觀光人潮相比以往明顯衰減許多，尤其原本每年年初固定會吸引龐大人潮的CES展會活動大幅受影響，使得參展人數銳減，但在接下來陸續恢復舉辦實體展會活動之後，此隧道站點服務顯然將能有效舒緩原本擁擠的交通，同時也能讓參展或觀光人潮更容易在各區移動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦