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任天堂在日本針對Nintendo Switch 推出付費保固服務

聯合新聞網／ 楊又肇

任天堂日本地區推出名為Wide Care的額外付費保固服務，藉此保障任何在自然情況下造成損壞，其中包含不慎進水、掉落時所造成損壞，甚至包括許多Nintendo Switch使用者可能面臨的Joy-Con手持控制器「漂移」問題。

Wide Care額外付費保固服務將以每月200日圓 (約新台幣50元以下)，或是一年2000日圓 (約新台幣500元以下)訂閱，強調一年內約可提供高達10萬日圓的維修費用。使用者可在主機仍在保固期間訂閱，或是在主機超過保固期、購買證明遺失情況下加購一年訂閱方案，而訂閱滿一年之後即可改為按月訂閱。

至於保固範圍則涵蓋任天堂至今推出的Nintendo Switch主機，以及Dock基座、充電器與Joy-Con手持控制器，並且強調保固涵蓋範圍包括不慎進水、摔落等自然意外造成損壞。

在保固期間申請維修的話，僅需在Wide Care服務頁面登入個人帳號，並且提出申請，即可由任天堂維修中心寄送維修品包裝盒，使用者僅需將維修品完成打包，即可由任天堂取走進行維修，而整個維修時間通常約在2周至3周之間，除非有額外情況。

另外，如果是維修標準款Nintendo Switch或後續搭載OLED螢幕規格版本時，必須將Nintendo Switch主機、Joy-Con手持控制器、Dock基座與充電器一併寄回，而Nintendo Switch Lite則僅需寄回主機與充電器，所有運費則由任天堂承擔。

目前Wide Care額外付費保固服務僅先在日本市場提供，暫時還無法確認是否會在其他市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 日本

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