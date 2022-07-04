NASA將執行無人搭乘Artemis I登月任務 下一步送上太空人

先前一再延後的Artemis I登月任務，美國太空總署 (NASA)負責探索系統開發項目的副主管Jim Free表示，希望能在8月23日至9月6日期間完成發射任務。

目前美國太空總署已經順利完成SLS火箭燃料測試，因此確定Artemis I登月任務接下來的進度將能加快完成。

而在稍早說明中，原本估計可在7月26日至8月10日期間進行發射任務，但考量最終準備工作與相關緩衝時間，目前有可能計畫將發射任務安排在8月23日至9月6日期間。

一旦Artemis I登月任務正式啟動，將會藉由無人駕駛的獵戶座模組進行繞月任務，並且評估繞行過程對人體可能產生影響，進而藉由後續的Artemis II登月任務，再次將太空人送上月球。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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