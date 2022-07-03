一周數位爆報／亞馬遜姐拍片嗆網友、HTC Desire 22 pro元宇宙在哪裡？買iPad先別心急！

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早期的手機基本搭載3.5mm耳機孔，可支援有線耳機使用，但如今市面上的機種似乎為了達到「輕薄機身」的目的，紛紛取消3.5mm耳機孔，話題引起網友們熱議，不少人認為根本是「商人的陰謀」，是為了推動高單價的藍牙耳機銷售搞出的營銷手段。 （繼續閱讀…）
麻煩度：★★★★★
小編評語：沒有3.5mm孔真的有點麻煩。
等了許久，宏達電HTC於今（28）日下午推出全新「元宇宙」手機，名稱也是先前網路傳聞「Desire 22 pro」，該手機整合自家VIVERSE元宇宙生態，要成為最容易進入元宇宙的行動載具，定價1萬1990元，相當親民。不過網友對於新機外觀似乎不太滿意，表示「發布前搞得這麼盛大，結果出這支？」 （繼續閱讀…）
實用度：★★★☆☆
小編評語：好像還要搭配VR眼鏡才能真的去元宇宙玩耶。
「你知道這是什麼嗎？雖然我不是數學家，但這聽起來不錯對吧？」，YouTube前一支頻繁出現的廣告，幾句台詞洗腦不少網友，還被酸民嘲笑廣告太惱人完全不想看。不過，有網友發現電商網拍創業家「Ellen Lin」拍了新廣告，直接開嗆酸民「沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」。 （繼續閱讀…）
好笑度：★★★★★
小編評語：最近真的一直出來、不斷出現，廣告預算是不是無上限…。
宏達電HTC昨（28）日推出「Desire 22 pro」在規格、外型和價位引起網友熱議，有人認為「NFT都過時了，大家都要下車了，HTC才剛買票？」但，若不進入元宇宙世界，這支手機還值得買嗎？《聯合新聞網》也將其他大廠的熱門中階手機，像是三星A53、Sony Xperia 10 IV、realme Pro 9比較一番，看看哪一支是你喜歡的手機！
（繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：如果不進元宇宙，還有這些手機可以參考看看喔！
迫不及待要買蘋果iPad了嗎，現在可以先緩緩！外媒爆今年9月的蘋果秋季發表會，除了iPhone 14系列登場外，還可能會出3款全新iPad產品，其中包含第9代iPad也有更新版。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★★
小編評語：平價版的iPad升級後感覺會吸引很多人購買呢！
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杜卡迪 (Ducati)宣布推出旗下第一款全電摩托車原型設計「V21L」，同時也確定將以此參加2023年的MotoE全電摩托車賽事。
美國聯邦通訊委員會 (FCC)批准SpaceX可將旗下Starlink衛星連網服務用於飛機、船隻、車輛等交通載具使用申請，意味未來使用者將可讓Starlink衛星連網服務隨處使用，而非僅侷限在定點位置。
趕在6月結束之際，三星宣布已經開始開始生產3nm製程晶片，象徵在製程技術發展領先競爭對手。
先前宣布推出結合擴增實境互動的社交應用程式Campfire之後，Niantic宣布將在全球地區推出，讓玩家可以更容易尋找所在之處的遊戲同好。
今年在WWDC 2022期間預覽新版CarPlay功能時，蘋果除了說明將對應多螢幕輸出，並且串接更多車載平台數據，其實也提及讓使用者可直接在車上透過Apple Pay支付加油費用。而依照美國汽油業者HF Sinclair透露，最快在今年秋季即可讓使用者在CarPlay介面使用其app，在快速導航到鄰近站點加油時，即可直接透過Apple Pay付款。
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