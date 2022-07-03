一周數位爆報／亞馬遜姐拍片嗆網友、HTC Desire 22 pro元宇宙在哪裡？買iPad先別心急！

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

麻煩度：★★★★★ 小編評語：沒有3.5mm孔真的有點麻煩。

目前市面上多數的手機都取消3.5mm耳機孔；圖為Sony Xperia 1 III官方展示圖。 圖擷自 Sony官網

實用度：★★★☆☆ 小編評語：好像還要搭配VR眼鏡才能真的去元宇宙玩耶。

宏達電HTC今（28）日推出全新元宇宙手機「Desire 22 pro」，要成為最容易進入元宇宙的行動載具，定價1萬1990元，相當親民。（翻攝自HTCTaiwan YouTube）

好笑度：★★★★★ 小編評語：最近真的一直出來、不斷出現，廣告預算是不是無上限…。

電商網拍創業家「Ellen Lin」在影片中嗆酸民「沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」。圖擷自 YouTube

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實用度：★★★★★ 小編評語：如果不進元宇宙，還有這些手機可以參考看看喔！

HTC Desire 22 pro有波光金和星夜黑2種顏色可挑選。（圖／翻攝自HTC官網）

期待度：★★★★★ 小編評語：平價版的iPad升級後感覺會吸引很多人購買呢！

外媒爆料，今年蘋果秋季發表會將出全新M2版的iPad Pro，11吋和12吋都在其中。（翻攝自蘋果官網）

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