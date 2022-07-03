杜卡迪揭曉旗下首款全電摩托車原型設計「V21L」

杜卡迪 (Ducati)宣布推出旗下第一款全電摩托車原型設計「V21L」，同時也確定將以此參加2023年的MotoE全電摩托車賽事。

「V21L」採用杜卡迪過往車款設計元素，並且採用碳纖維材質設計外殼包覆，車輛外觀設計則是由Centro Stile Ducati操刀。，本身則藉由18kWH電池輸出150匹馬力動能，最大扭力可達140Nm，全車包含電池重量為225公斤，相比國際摩托車賽車協會 (FIM)提出重量規定還少12公斤，馬達本身重量則是21公斤。

而在義大利穆傑羅賽道上的測試結果，「V21L」最高時速可達275公里，而最高轉速可達18000RPM。充電孔則是位於車尾，透過20kW充電器補充電力時，僅需45分鐘即可將電量充至80%。

另外，電池組重量則達110公斤，由1152組Panasonic與Tesla合作生產的21700電池構成，同時電池組也位於車輛中心位置。而散熱系統則採用相當複雜的雙迴路設計，葛透過更高效率帶走電池、馬達與逆變器所產生不同熱度，藉此讓車輛在嚴苛操駕情況下仍可維持穩定運作。

車架部分，分別採用僅3.7公斤重量的鋁製承載式前車架，以及重量達4.8公斤的鋁製搖臂組成，整體類似杜卡迪Desmosedici車款設計，至於包車尾、駕駛座的後副車架，則是以碳纖維材質構成。懸吊系統則採用杜卡迪Superleggera V4也採用的Öhlins (歐林斯)NPX 25/30 43mm倒叉，後避震系統則採用Öhlins TTX36可調避震器，腳踏位置亦可依照車手需求調整。

煞車系統則是採用Brembo客製化設計，前方左右碟盤採直徑338.5mm的鋼製加厚材質打造，並且透過特殊結構提高散熱效果，卡鉗部分則採用GP4RR M4 32/36規格，搭配PR19/18直推油壓泵。

後方卡鉗則採P34規格與PS13直推油壓泵，配合220mm直徑、厚度為5mm的碟盤，由於變速系統與傳統燃油車不同，因此後煞車系統控制手把亦可選擇安裝在左車把上，藉此取代腳採煞車使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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