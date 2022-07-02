快訊

影／鐵達尼號2.0！郵輪海上撞冰山 他在船上全程錄下

亞馬遜計畫對外銷售無人店蒐集數據 讓品牌、廣告商制定最佳產品銷售策略

聯合新聞網／ 楊又肇

推出諸多無人店應用技術後，亞馬遜宣布將對外銷售無人店內藉由攝影鏡頭、感測元件所蒐集數據，讓品牌業者、廣告商能透過這些數據進行最佳產品銷售或行銷規劃。

此項名為「Store Analytics」的項目，形同將原本在電子商務包含瀏覽行為、購物車結帳狀況的數據紀錄模式帶到真實店面，透過無人店裡的攝影鏡頭識別人們拿取店內商品行為，以及最終結帳情況等資料，藉此分析店內商品銷售情況，甚至可以判斷商品是否吸引消費者關注。

目前亞馬遜已經藉由Just Walk Out無人店技術，開始在美國境內開設超過50家無人店，其中包含位於諸多主要城市，並且對應不同店面規模型態的Amazon Go，以及銷售生鮮商品為主的Amazon Fresh，使用者只要以手機登入個人亞馬遜服務帳號，並且在店內挑選個人所需商品，直接走出店門即可完成結帳，而過程中則是透過店內攝影鏡頭、感測元件等裝置，識別使用者從哪一個貨架取下什麼商品，進而在使用者拿著商品從店內離開時，自動從其亞馬遜帳號綁定交易方式扣款。

而上述過程都會留下大量數據，而亞馬遜即可透過這些數據分析商品銷售狀況，進而規劃日後商品上架銷售策略，例如增加使用者較常購買商品，或是調整商品原本擺放位置，使其可在更醒目位置展示銷售。

亞馬遜強調此類數據並未包含使用者個人帳號等隱私數據，同時所有數據都是以去中心化形式存放，亦即僅會知曉商品本身銷售狀況，而不會涉及使用者個人隱私。此外，使用者本身亦可選擇不向亞馬遜分享個人消費行為數據。

至於「Store Analytics」將以付費形式向品牌業者、廣告商提供，預期將成為亞馬遜運用數據銷售增加獲利的商業模式之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

亞馬遜 Amazon

延伸閱讀

分析師：亞馬遜未來將讓AWS雲端服務拆分出去

亞馬遜姐謎樣小物揭密 用途竟「環環相扣」...網驚呆：我知道了！

SpaceX將佈署3萬顆衛星 激亞馬遜致信FCC擔憂「有點多」

6/29【早晨財經速解讀】長榮除息秀登場 0056今年殖利率9% 填息能成功？蘋果自研5G晶片傳噩耗 那指重跌3% 美股又要破底？

相關新聞

Google街景多倫多出現「2裸女相擁」 網嗨翻又見「招牌燦笑」

日前在GOOGLE 地圖搜尋「亞馬遜雨林」，會看一對男女在廁所恩愛的自拍照片，造成網友熱議。不過近日在GOOGLE 地圖打下「多倫多」，這次出現的則是一對裸體相擁的女性，角度一轉，拍攝男子疑似又是「亞馬遜雨林」男主角。

破舊蘋果手機撐不到iPhone 14嗎？ 這些地方換電池有優惠

引頸期盼的蘋果iPhone 14將在今（2022）年9月份登場，但還不想換新手機怎麼辦？你也可以檢查iPhone的電池健康度，趕緊把異常耗電的電池換新，也讓自己換個好心情。 在iPhone 14

可以用CarPlay付油錢了！美國汽油業者透露最快今秋上路

今年在WWDC 2022期間預覽新版CarPlay功能時，蘋果除了說明將對應多螢幕輸出，並且串接更多車載平台數據，其實也提及讓使用者可直接在車上透過Apple Pay支付加油費用。而依照美國汽油業者HF Sinclair透露，最快在今年秋季即可讓使用者在CarPlay介面使用其app，在快速導航到鄰近站點加油時，即可直接透過Apple Pay付款。

蘋果調整南韓App Store使用規範 正式允許透過第三方支付服務進行app內交易

南韓去年通過法案，禁止Google、蘋果等業者收取App營收分潤，同時也規定必須允許開發者可透過其他支付系統進行app內交易之後，蘋果後續同意配合此項新規定，並且在稍早正式調整在南韓境內的App Store使用規範，將可讓使用者透過其他支付方式支付app內交易內容。

《猴島小英雄》系列新作 《重返猴島》雙平台同步推出

今年4月初確定以《重返猴島》名稱打造新作之後，Lucasfilm Games攜手Terrible Toybox，並且由Devolver Digital發行的《猴島小英雄》 (Monkey Island)系列新作，稍早對外公布宣傳影片。

亞馬遜計畫對外銷售無人店蒐集數據 讓品牌、廣告商制定最佳產品銷售策略

推出諸多無人店應用技術後，亞馬遜宣布將對外銷售無人店內藉由攝影鏡頭、感測元件所蒐集數據，讓品牌業者、廣告商能透過這些數據進行最佳產品銷售或行銷規劃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。