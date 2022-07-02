亞馬遜計畫對外銷售無人店蒐集數據 讓品牌、廣告商制定最佳產品銷售策略

推出諸多無人店應用技術後，亞馬遜宣布將對外銷售無人店內藉由攝影鏡頭、感測元件所蒐集數據，讓品牌業者、廣告商能透過這些數據進行最佳產品銷售或行銷規劃。

此項名為「Store Analytics」的項目，形同將原本在電子商務包含瀏覽行為、購物車結帳狀況的數據紀錄模式帶到真實店面，透過無人店裡的攝影鏡頭識別人們拿取店內商品行為，以及最終結帳情況等資料，藉此分析店內商品銷售情況，甚至可以判斷商品是否吸引消費者關注。

目前亞馬遜已經藉由Just Walk Out無人店技術，開始在美國境內開設超過50家無人店，其中包含位於諸多主要城市，並且對應不同店面規模型態的Amazon Go，以及銷售生鮮商品為主的Amazon Fresh，使用者只要以手機登入個人亞馬遜服務帳號，並且在店內挑選個人所需商品，直接走出店門即可完成結帳，而過程中則是透過店內攝影鏡頭、感測元件等裝置，識別使用者從哪一個貨架取下什麼商品，進而在使用者拿著商品從店內離開時，自動從其亞馬遜帳號綁定交易方式扣款。

而上述過程都會留下大量數據，而亞馬遜即可透過這些數據分析商品銷售狀況，進而規劃日後商品上架銷售策略，例如增加使用者較常購買商品，或是調整商品原本擺放位置，使其可在更醒目位置展示銷售。

亞馬遜強調此類數據並未包含使用者個人帳號等隱私數據，同時所有數據都是以去中心化形式存放，亦即僅會知曉商品本身銷售狀況，而不會涉及使用者個人隱私。此外，使用者本身亦可選擇不向亞馬遜分享個人消費行為數據。

至於「Store Analytics」將以付費形式向品牌業者、廣告商提供，預期將成為亞馬遜運用數據銷售增加獲利的商業模式之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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