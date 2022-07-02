《猴島小英雄》系列新作 《重返猴島》雙平台同步推出
今年4月初確定以《重返猴島》名稱打造新作之後，Lucasfilm Games攜手Terrible Toybox，並且由Devolver Digital發行的《猴島小英雄》 (Monkey Island)系列新作，稍早對外公布宣傳影片。
在先前說明中，透露新作遊戲故事將設定在《猴島小英雄》、《猴島小英雄2：李察克的復仇》之後發展，同時劇情將由當初《猴島小英雄》系列編劇Dave Grossman負責撰寫，而主角Guybrush Threepwood依然將由Dominic Armato擔任配音，並且由《猴島小英雄》系列原班人馬負責此次新作配樂。
此次公布內容，更確認由曾負責《騎士與單車》 (Knights and Bikes)、《撕紙小郵差》 (Tearaway)等獲獎作品的視覺設計師Rex Crowle，偕同原創作團隊負責《重返猴島》美術設計，同時釋出影片內容更出現《猴島小英雄》系列作品成經登場角色。
目前《重返猴島》確定會在今年內推出，並且將推出Windows PC，以及Nintendo Switch平台版本。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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