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蘋果調整南韓App Store使用規範 正式允許透過第三方支付服務進行app內交易

聯合新聞網／ 楊又肇

南韓去年通過法案，禁止Google、蘋果等業者收取App營收分潤，同時也規定必須允許開發者可透過其他支付系統進行app內交易之後，蘋果後續同意配合此項新規定，並且在稍早正式調整在南韓境內的App Store使用規範，將可讓使用者透過其他支付方式支付app內交易內容。

不過，目前蘋果僅開放KCP、Inicis、Toss，以及NICE在內南韓境內第三方支付業者旗下服務，未來如果有更多第三方支付業者希望加入的話，則必須另外向蘋果提出申請。

另一方面，蘋果在此調整中依然維持但書，亦即在利用第三方支付服務進行交易時，蘋果依然會針對每筆交易收取26%分潤，藉此作為平台維護、增值稅等相關費用。同時，透過第三方支付服務交易時，將無法用於家庭共享訂閱，或是要求他人幫忙付款的情況。

依照蘋果先前說明，針對app內單筆交易收取分潤，主要是為了App Store平台維護，同時也能確保每筆交易安全，開發者也無須額外花費心思處理瑣碎的金融問題。而如果開發者選擇透過第三方支付服務進行app內交易，自然就無法享有蘋果交易機制所帶來便利，同時依然需要透過分潤支付必要費用。

而對於多數獨立開發者、中小型開發商而言，或許還是會選擇讓蘋果多賺一點，藉此減少非必要的麻煩，並且可以更專注在內容開發設計。但是對於像是大型開發商、遊戲開發商等會有更大規模營收的情況，選擇透過第三方支付服務降低部分分潤費用，則顯然可以保留更多獲利，因此這樣的作法或許會更加有利。

至於Google方面，目前暫時還沒有進一步的調整作法，依然維持先前約30%比例分潤模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

南韓 App Store 蘋果

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