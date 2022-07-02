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Niantic開始在全球地區釋出結合AR的社群服務Campfire

聯合新聞網／ 楊又肇

先前宣布推出結合擴增實境互動的社交應用程式Campfire之後，Niantic宣布將在全球地區推出，讓玩家可以更容易尋找所在之處的遊戲同好。

透過Campfire，玩家將能更快搜尋鄰近遊玩《Pokémon GO》、《Ingress》等Niantic旗下遊戲的同好，藉此加入其他玩家組成社群，或是參與在地活動，甚至也能藉此認識新朋友。

而在Campfire服務內，玩家也能管理朋友列表內容，或是透過群組聊天室與線上朋友互動，例如立即分享道館/團體戰、告知你的所在地點、張貼圖片等，此外也能更快加入官方社群活動，或是針對見面會設立提醒。

同時，玩家在《Pokémon GO》內亦可透過朋友聊天室，或是群組聊天室分享團體戰地點，藉此更快組織小隊進行挑戰。如果是個人遊玩的話，亦可點擊特定區域，並且該區域添加「信號彈」，即可吸引其他玩家前往該區域進行同樂。

Niantic將依序在全球地區陸續開放Campfire，藉此打造與真實世界互動的線上社群平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 社交 Niantic

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