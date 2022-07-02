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可以用CarPlay付油錢了！美國汽油業者透露最快今秋上路

聯合新聞網／ 楊又肇

今年在WWDC 2022期間預覽新版CarPlay功能時，蘋果除了說明將對應多螢幕輸出，並且串接更多車載平台數據，其實也提及讓使用者可直接在車上透過Apple Pay支付加油費用。而依照美國汽油業者HF Sinclair透露，最快在今年秋季即可讓使用者在CarPlay介面使用其app，在快速導航到鄰近站點加油時，即可直接透過Apple Pay付款。

HF Sinclair行銷資深副總裁Jack Barger表示，預計今年秋季就會更新其在CarPlay介面推行app，不僅可讓使用者快速導航至鄰近加油站點，更可利用Apple Pay支付站點內加油設備預付費用，讓使用者能更方便完成加油流程。

另外，支付服務業者P97 Networks也透露接到幾家汽油業者需求，表示希望能導入CarPlay介面的線上支付功能，以利更多使用者能方便地加油。

除了加油時的服務應用，蘋果先前更說明日後在CarPlay上的應用將更多元，其中包含可直接在CarPlay介面完成路邊停車繳費，或是支付餐點費用，甚至也能結合電動車充電需求，讓使用者透過Apple Pay支付充電費用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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