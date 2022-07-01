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國土可能全數沉入海平面！ 馬爾地夫開始建造「海上城市」

聯合新聞網／ 楊又肇

針對馬爾地夫居住面積因為地球暖化，導致海平面上升，可能在2100年之後將全數沉入海平面下的情況，馬爾地夫共和國政府與房地產開發商Dutch Docklands，以及建築公司Waterstudio攜手合作，預計建造一座可漂浮在海面上，並且能容納2萬名居民的海上城市

由於馬爾地夫是以26個環礁，約1192座珊瑚礁群島組成的國家，境內80%的陸地面積海拔高度不到1公尺，因此隨著氣候暖化，導致海平面上升，使得居住面積逐漸變小。

而房地產開發商Dutch Docklands及建築公司Waterstudio提出的海上城市，是由5000個可漂浮在海面上的房屋、餐廳、學校、商店，透過彼此連接構成，同時透過鄰近珊瑚礁達成碎波堤阻隔效果，讓整個城市可以在海面維持穩定。

至於電力則會透過太陽能轉換而成，污水則會透過額外處理變成施種使用肥料，另外建築與住宅則會利用印度洋的深層冷水循環，藉此調整室內溫度。

造價方面，一般家庭住宅約為25萬美元，工作室則會視規模而定，將從15萬美元起跳，預計會在2024年開始有第一批居民入住，而此座海上城市預計會在2027年完成所有建設，未來或許會吸引更多城市借鏡，爭取更多海上城市發展可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

馬爾地夫 建築 房地產

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