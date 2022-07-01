國土可能全數沉入海平面！ 馬爾地夫開始建造「海上城市」
針對馬爾地夫居住面積因為地球暖化，導致海平面上升，可能在2100年之後將全數沉入海平面下的情況，馬爾地夫共和國政府與房地產開發商Dutch Docklands，以及建築公司Waterstudio攜手合作，預計建造一座可漂浮在海面上，並且能容納2萬名居民的海上城市。
由於馬爾地夫是以26個環礁，約1192座珊瑚礁群島組成的國家，境內80%的陸地面積海拔高度不到1公尺，因此隨著氣候暖化，導致海平面上升，使得居住面積逐漸變小。
而房地產開發商Dutch Docklands及建築公司Waterstudio提出的海上城市，是由5000個可漂浮在海面上的房屋、餐廳、學校、商店，透過彼此連接構成，同時透過鄰近珊瑚礁達成碎波堤阻隔效果，讓整個城市可以在海面維持穩定。
至於電力則會透過太陽能轉換而成，污水則會透過額外處理變成施種使用肥料，另外建築與住宅則會利用印度洋的深層冷水循環，藉此調整室內溫度。
造價方面，一般家庭住宅約為25萬美元，工作室則會視規模而定，將從15萬美元起跳，預計會在2024年開始有第一批居民入住，而此座海上城市預計會在2027年完成所有建設，未來或許會吸引更多城市借鏡，爭取更多海上城市發展可能性。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【快報】HTC Desire 22 pro怎麼玩元宇宙一次看 網友受驚規格：你認真出這支？
▪ 「日本iPhone沒快門聲」是真的！他靠這幾招OK、還能省8千買廉航機票
▪ 我就問「亞馬遜森林」怎麼搜出這種圖片？
▪ 【快來玩】免費《糖豆人》來啦！教你5步申請跨平台帳號一起玩 這Country有點尷尬
▪ 《糖豆人》PS5、Switch畫質比拚 這平台「變GIF動畫」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言