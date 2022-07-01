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Zoom攜手RealWear 讓視訊會議功能可在更多工業穿戴裝置上使用
Zoom與工業級智慧穿戴裝備RealWear合作，將把Zoom視訊會議功能帶到RealWear抬頭顯示器 (Heads-up Displays)等產品使用，方便前線工作者透過穿戴裝置與其他人直接聯繫，並且能更方便執行眼前工作。
依照Zoom說明，安全對於前線工作者來而言相當重要，因此企業必須為操作危險機械，或是身處危險環境中的員工提供更完善的支援。當前線工作者一邊工作，一邊手持其它通訊裝置與同事協作，可能會因為分心操作螢幕，或是裝置可能導致嚴重的意外傷害。
隨著自動化與機器學習等科技日漸複雜，從安裝、操作、維修到機械保養都需要一定的專業知識，但並非所有前線工作者都能完全掌握機械的每一個細節，因此即時的支援和回覆就變得更加重要。
而透過支援Zoom視訊會議功能的RealWear裝備，將能讓製造業、能源探勘業、醫療照護業或科技業等前線工作人員，可以在遠距溝通過程騰出雙手，更方便執行眼前工作，同時也能確保工作食的安全。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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