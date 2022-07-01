分析師：亞馬遜未來將讓AWS雲端服務拆分出去

彭博新聞引述投顧機構Redburn分析師Alex Haissl研究報告內容，指稱亞馬遜未來可能拆分其雲端服務事業子公司AWS。

Alex Haissl認為，雖然目前亞馬遜並未計畫拆分AWS，但從AWS近年雲端服務業務發展獲利走向來看，有可能在市值超過3兆美元時，將從亞馬遜體系拆分成為獨立運作公司。

而拆分成為獨立公司，預期將使AWS日後發展更有彈性，同時也能創造更大成長可能性。不過，Alex Haissl並未推測AWS市值成長至3兆美元的時間點。

亞馬遜在今年第一季的產品銷售營收達564.55億美元，服務事業營收則達599.89億美元，其中AWS雲端服務營收達184.41億美元，相比去同期增加37%，反觀電商服務營收則是呈現下滑，原因與更多業者加入電商市場競爭，使得亞馬遜電商獲利佔比因此被稀釋。

但在雲端服務市場，由於AWS很早就加入市場競爭，因此相比微軟Azure、Google Cloud取得更多先發機會，甚至能以更低成本吸引新創團隊、中小型企業採用，此外更吸引許多遊戲業者採用。

目前亞馬遜並未透露是否考慮將AWS拆分獨立，同時以目前AWS業務獲利能力，僅佔亞馬遜整體營收不到20%的情況來看，亞馬遜短時間內應該不會考慮拆分AWS業務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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